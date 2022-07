Tobias Bencsics versucht sich höher

Werbung

Sportliche Schockmeldung zu Wochenstart für alle Fans des SV Oberwart: Einsergoalie Tobias Bencsics wird den Landesliga-Spitzenklub verlassen und sich höherklassig versuchen.

Der Verbleib des talentierten Keepers war per Zusage eigentlich gesichert, nun wird er aber doch ein Angebot, wohl aus dem Profibereich, annehmen, wie Sportkoordinator Peter Lehner erklärt: „Wir haben Tobi lange die Möglichkeit über einen Wechsel offen gehalten. Schlussendlich hat er uns zugesagt, deshalb kommt der Abgang für uns nun umso enttäuschender und bringt uns auch in eine echt schwierige Situation. Nichtsdestotrotz wünschen wir ihm persönlich alles Gute und viel Erfolg.“

Bencsics´ genaues Ziel ist derweil, so Lehner, unbekannt. Für ihn geht es vielmehr drum, jetzt Ersatz zu finden: „Wir hatten in den ersten Tests Kandidaten dabei, die haben durchaus gefallen.“ Zu Wochenbeginn stand eine fixe Entscheidung allerdings noch aus. Jedoch klar ist: „Es wird wohl ein Legionär werden, was wir eigentlich vermeiden wollten“, so Lehner.

Mit Marton Horvath hat man aktuell einen fixen Keeper im Kader. Er kam auch erst kürzlich als Ersatz für Maxi Zöttl (Greinbach) und hätte sich mit Bencsics matchen sollen, wird nun aber augenscheinlich einen neuen Konkurrenten bekommen. Sonst steht der SVO-Kader.