Tormann beim UFC Markt Allhau gesucht

Nach der Verpflichtung des zuletzt in Olbendorf kickenden Grazers Flamur Muleci, verliert der UFC Markt Allhau seine bisherige Nummer eins Florian Tripaum. Aus beruflichen Gründen zieht es „Flo“ nach Deutschland und er wird der Elf von Neo-Trainer nicht mehr zur Verfügung stehen. „Wir hoffen, dass er zumindest seinen Pass bei uns lässt“, erklärte Pressesprecher Ewald Musser, wobei man nun auf „Zweier“ Lukas Goger vertrauen will, aber zumindest einen neuen Schlussmann brauchen wird. „Wirkliche Kandidaten gibt es aber noch nicht“, so Musser weiter, der ebenfalls bestätigte, dass man an einem jungen steirischen Kicker aus dem Raum Fürstenfeld interessiert.