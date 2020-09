Mit großen Erwartungen war der UFC Markt Allhau in sein Heimspiel gegen Oberpetersdorf/Schwarzenbach gestanden. Am Ende stand ein bitteres 0:4, welches Trainer Herbert Oberrisser zum Rücktritt veranlasste. „Gleich nach dem Spiel teilte er uns das mit“, sagte Pressesprecher Ewald Musser am Montagmorgen. Auch der scheidende Coach bestätigte die Trennung: „Ich habe mich gleich nach dem Match dazu entschlossen, dass mein Engagement beendet ist.“ Die Vorbereitungen auf das Auswärtsspiel in Ritzing übernimmt nun Innenverteidiger Ervin Bevab, der schon zweimal interimistisch das Zepter als UFC-Chef führte. Mehr zum UFC lesen Sie am Donnerstag in Ihrer BVZ-Printausgabe.