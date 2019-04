Die letzten Ergebnisse beim UFC Markt Allhau kamen allesamt sehr wechselhaft daher. So belohnte man sich nicht immer adäquat für teils gute Auftritte, verlor etwa in Eltendorf nach langer Überzahl in den Schlussminuten noch mit 0:1, ehe es nun am vergangenen Wochenende ein deftiges 0:6 in Horitschon setzte. Das blieb auch der letzte Auftritt von Trainer Werner Ostermann, der am gestrigen Dienstag von seinen Ämtern entbunden wurde. Das bestätigte der Sportliche Leiter Nobert Krutzler der BVZ am Mittwochmorgen: „Der Vorstand machte dann diese Entscheidung.“

Patrick Bauer Für Werner Ostermann war das 0:6 in Horitschon der letzte Auftritt als Allhau-Coach.

Interimistisch übernimmt nun wieder Norbert Krutzler, der dieses Amt nach dem Aus von Ex-Trainer Sandor Homonnai gegen Ende der Hinrunde schon einmal ausführte und sich nun abermals bereit erklärte, den Posten zu übernehmen. Für wie lange blieb offen: „Das werden die nächsten Tage und Wochen zeigen“, so Krutzler, der am Samstag, ab 18 Uhr, gegen Deutschkreutz seine abermalige Premiere feiert.