Trennung nach wenigen Spielen

Werbung

Vor dem morgigen Südderby gegen den SC Pinkafeld (18 Uhr) muss sich der ASK Kohfidisch wieder auf Trainersuche begeben. Die Vereinsführung und Lukas Poglitsch, der vor knapp sechs Wochen und mitten in der laufenden Vorbereitung nach dem Aus von Attila Banfalvi übernahm, kamen zu diesem doch überraschenden Entschluss. So berichtete Poglitsch am Freitagnachmittag gegenüber der BVZ: „Wir haben die Zusammenarbeit beendet und ich mache nicht weiter.“ Die Gründe erläuterte der im Mittelburgenland beheimatete gebürtige Jennersdorfer so: „Es gab sicher einige kommunikative Probleme, die auch leicht aus der Welt zu räumen gewesen wären. So ist nun einmal leider der Sport. Ich hatte wenig Zeit, aber wir gehen nicht im Bösen auseinander. Ich wünsche dem Verein alles Gute und der Mannschaft natürlich den Klassenerhalt.“

Das teilte der nunmehrige Ex-Coach seiner Truppe auch via WhatsApp mit. „Es sollte einfach nicht sein und es fließt auch kein böses Blut. Wir wünschen ihm alles Gute“, so Kicker und Funktionär Thomas Polzer. Wie es nun weitergeht, bleibt abzuwarten. So wird beim Pinkafeld-Heimspiel die teils schon die Vorbereitung bestreitende interimistische Lösung rund um Assistent Tobias Binder und Kapitän Julian Binder zum Thema. Die Augen hält man weiter offen, wie Polzer bekräftigte: „Aus meiner Sicht hat sich der Trainermarkt in den letzten fünf Wochen kaum verändert. Und es wird sicher nicht einfacher. Interimistisch machen wir jetzt so weiter. Für wie lange, wird man sehen.“ Mehr zum ASK Kohfidisch und wie es weitergeht, lesen Sie am kommenden Donnerstag in Ihrer BVZ-Printausgabe.