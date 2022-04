UFC Markt Allhau gibt ein Lebenszeichen

Auf dem Weg zum ersten Punkt. Robin Friesenbichler (l.), der mittlerweile vom Stürmer zum Außenverteidiger umfunktioniert wurde, holte beim 1:1 in Klingenbach den ersten Zähler 2022. Diesen Schwung will man nun auch ins Heimderby am Samstag, ab 17 Uhr, gegen Güssing mitnehmen.

Foto: Frank