UFC Markt Allhau zeigt Tendenz zum „Ja“!

Werbung

Das Tauziehen um den Rechnitzer Offensiv-Akteur Pavel Usakov könnte nun schnell beendet werden. Zu Wochenbeginn waren sich Spieler und sein sehr wahrscheinlicher neuer Verein vom UFC Markt Allhau weitgehend einig, nur mit dem abgebenden 2. Liga-Klub gab es noch Kleinigkeiten zu klären.

„Ich hoffe, dass es nicht mehr scheitert“, erklärte auch Allhau-Pressesprecher Ewald Musser und schoss nach: „Die Tendenz geht aber klar in Richtung Verpflichtung.“

Damit hätte man den offensiven Abgang von Antun Grozdek aufgefangen. So fahndet man nach dem Verlust von Lukas Goger in Richtung Buchschachen weiter nach einem neuen Zweier-Goalie – auch Kaderspieler Sebastian Urbauer, den es zum ASK Schlaining zieht, will man mit einem neuen Mann auffangen.