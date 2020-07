Mehr als vier Monate war es her, dass der UFC aus Markt Allhau letztmals ein Spiel bestritt. Am vergangenen Freitagabend war es dann im mittelburgenländischen Neutal (endlich) wieder so weit und Christian Teller und Kollegen durften ihrem Lieblingshobby nachgehen.

Und die Begegnung begann sportlich mäßig, denn schon nach kurzer Zeit führten die Hausherren mit 2:0. „Das waren fast zwei Eigentore“, sagte Pressesprecher Ewald Musser, der in weiterer Folge aber eine sich zurückkämpfende UFC-Elf sah, die sich minütlich steigerte und dank Treffer von Nico Halwachs, Sally Preininger und Maxi Hofer die Begegnung noch drehte. „Die Burschen kämpften sich richtig gut zurück“, so Musser weiter, der ergänzte: „Wir waren sehr zufrieden, auch weil alle Tore unsere Neuen beisteuerten. Man sah schon, dass wir die richtigen Leute holten.“ Vor allem vom jungen Halwachs war der UFC-Verantwortliche angetan, wobei zu hoffen ist, dass der Ex-Grafenschachener und ehemalige Pinkafelder verletzungsfrei bleibt.

Weiter geht es für die Mannen von Trainer Herbert Oberrisser mit einem Wochenend-Ausflug Richtung Radstadt. Dort weilte man schon im Winter und schlägt nun erneut seine Zelte in Salzburg auf. So soll zwar trainiert und vielleicht auch gekickt werden, aber die große Überschrift des Ausflugs heißt laut Musser: „Teambuilding. Es soll für alle ein Spaß werden.“