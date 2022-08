Und jetzt? SC Pinkafeld muss nachlegen!

Werbung

Endlich! Der SC Pinkafeld schrieb in der letzten Runde erstmals dreifach an und zeigte beim 4:1 in Rudersdorf, dass bisher nur die Punkte fehlten. „Wir hätten jede Partie auch gewinnen können“, so Trainer Christoph Monschein, der nachschoss: „Es hat dann aber auf jeden Fall gut getan, sich voll zu belohnen.“

Nun geht es gegen Deutschkreutz weiter, die nach Traumstart zuletzt etwas ins Straucheln kamen. Da will der SCP ansetzen. „Das Momentum liegt nicht bei ihnen, aber die sind sehr stark. Wir wollen aber jetzt endgültig den Turnaround schaffen.“