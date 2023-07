USV Rudersdorf: Letzter Test gegen Lafnitz II

Mit einem kleinen, aber durchaus auch feinen Kader wird die Elf von Alfred Horvath in ihr zweites Burgenlandliga-Jahr gehen. Dabei war man bis zuletzt bemüht, noch etwaige Verstärkungen ins USV-Boot zu holen, aber so wirklich passte dann nichts mehr. So setzt man vor allem auf seine mannschaftliche Geschlossenheit, gepaart mit der gewissen Extraklasse einzelner Kicker. Zum Abschluss der Vorbereitungsphase geht es am Samstag, ab 18 Uhr, auf heimischer Anlage noch gegen die Lafnitz Amateure. Dort werden auch die beiden zuletzt wegen Urlaubs fehlenden Kroaten Denis Svaljek und Danijel Vincelj wieder mit von der Partie sein.