Die Zeiten beim SV Stegersbach waren schon einmal einfacher. Nach dem bitteren 2:3 gegen Siegendorf, wo man nach 83 Minuten gar noch mit 2:1 führte, wuchs der Abstand aufs untere Tabellendrittel gar schon auf acht Zähler an und es braucht aus den letzten beiden Spielen zumindest Zählbares, um sich Chancen für den Ligaerhalt offenzuhalten.

| NOEN

Dabei geht es erst gegen Eltendorf, ehe der Abschluss in Bad Sauerbrunn stattfindet. Zukunftsmusik, denn erst gastiert Ex-Trainer Joachim Poandl mit dem SVE im Thermenstadion. „Die psychologische Kriegsführung begann schon in der Vorwoche, wo wir einige Male telefonierten“, schmunzelte Stegersbach-Trainer Hannes Thier, der mit Poandl befreundet ist und ihn auch sehr gut kennt: „Er kennt uns aber auch. Und auch wenn es der ‚Jack‘ ist, müssen wir drei Punkte machen“, erklärte Thier weiter, während der Eltendorf-Trainer etwaige Sentimentalitäten gegenüber seines Ex-Vereins und langjährigen fußballerischen Liebe gleich zur Seite schob: „Wir dürfen sie nicht unterschätzen, weil sie mit Dominik Nöst einen haben, der aus wenig viel macht und dazu auch Christoph Kienzl im Zentrum über hohe Intelligenz verfügt. Defensiv haben sie aber sicher Probleme.“ Dort will auch Eltendorfs Sportlicher Leiter Rainer Pummer ansetzen: „Wir müssen den Elan vom 6:0 gegen Wimpassing mitnehmen.“

Personell reisen die Gäste in Bestbesetzung an, während der SVS zumindest auf die Rückkehr von Innenverteidiger Manuel Fritz hoffte.