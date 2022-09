Wenn Rädchen richtig greifen: ASK Kohfidisch ist top

Werbung

Das war schon ein überragender Auftritt, den der ASK Kohfidisch am Samstagabend gegen den Tabellenführer aus Parndorf auf die Wiese brachte.

Von ungefähr kam das spätere 1:1-Remis nämlich nicht, denn die Truppe von Cheftrainer Matthias Dürnbeck kann es in dieser Saison auch mit den ganz großen der Burgenlandliga aufnehmen. So hatte man die Nordburgenländer in Halbzeit zwei gar am Rande einer Niederlage, die aber aufgrund der generellen Ausgeglichenheit wohl auch etwas zu viel des Guten gewesen wäre.

Dennoch sagte Obmann-Stellvertreter Thomas Polzer: „Wir hatten in den zweiten 45 Minuten zwischenzeitlich gefühlte 80 Prozent Ballbesitz. Da liefen sie dann nur hinterher. Das war von uns schon richtig gut.“

Intensiv, temporeich und gerecht

Dieses Tempo konnte man verständlicherweise nicht ganz bis zum Ende gehen und so kam der Tabellenführer in der Schlussphase auch wieder zu seinen Möglichkeiten. Der fußballerische Mix der beiden Teams? Polzer dazu: „Richtig intensiv, temporeich und eine super Burgenlandliga-Partie mit einem gerechten Ausgang.“

Da ging auch Trainer Dürnbeck mit, der bis zum letzten Winter noch selbst kickte, dann schon phasenweise die Aufstellung und Trainingseinheiten mitgestaltete, um dann über die kurze Sommerpause vollends zum Chefcoach zu mutieren.

„Es fehlte im letzten Drittel zwar etwas die Durchschlagskraft, aber es war dennoch eine hervorragende Leistung meiner Burschen. Wir hielten mehr als nur dagegen.“

Die Kohfidischer Stärke am eigenen Platz ist wieder da. Etwas was zur Vorsaison leicht abhanden kam und nun zurück scheint. Dafür verantwortlich sind auch die Neuzugänge: Goalie Bruno Horvath erwies sich, wie auch der aus Rotenturm geholte Bence Vajda, als Glücksgriff. Auch Jonas Herczeg ist nominelle Stammkraft, nicht mehr wegzudenken und sehr talentiert.

Zudem kamen aus der erfolgreichen U16 einige Jungs hoch und auch Bence Szabo zeigte sein Können schon. „Wir agieren geschlossener und bekommen auch viel weniger Gegentore als noch im Vorjahr. Bis dato passt das alles richtig gut“, so Polzer, der mit seinen Kollegen beim Zweiten aus Leithaprodersdorf zeigen will, dass das alles kein Zufall mehr ist.