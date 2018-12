Pinkafeld zeigte sich extrem interessiert, Kohfidisch ebenfalls und zudem viele weitere Vereine aus dem Burgenland, aber am Montagvormittag gab es die endgültige Entscheidung: Stefan Wessely wechselt zurück zum SV Oberwart!

„Ich freue mich natürlich extrem, dass ich wieder für die Blau-Weißen kicken darf“, erklärt Wessely der BVZ. Zuletzt fiel er mit Kreuzbandriss knapp ein Jahr aus, blieb zwar in Stegersbach, für die er knapp vier Jahre spielte, gemeldet, aber schon über den Sommer reifte die Entscheidung, etwas Anderes zu versuchen.

Nun also die Rückkehr, die die Vereinsführung begeistert. So meint der sportliche Leiter Michael Benedek: „Uns freut das natürlich riesig. Jeder Südklub war hinter ihm her und dass er sich für unseren Weg entschieden hat, spricht für uns. Er hat immer wieder betont, dass er etwas Längerfristiges sucht und das spielte uns in die Karten. Stefan kennt den Verein, ist menschlich und charakterlich top und über seine fußballerischen Qualitäten brauchen wir nicht zu reden.“ Gut möglich, dass „Wesko“ beim SVO wieder offensiver unterwegs sein wird, denn in Stegersbach gab er mehr den Ballverteiler vor der Abwehr. Benedek: „So etwas ist eine Trainer-Entscheidung, aber er soll bei uns für spielerische Elemente und Ideen sorgen.“