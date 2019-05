Zu Wochenbeginn stand der SC Pinkafeld noch zwei Zähler vor dem SV Eltendorf, wobei sich das bei der für morgigen Donnerstag angesetzten STRUMA-Sitzung verschieben könnte. Vor allem dann, wenn dem SV Stegersbach der Sieg zugesprochen werden würde (siehe linke Seite). Und dennoch wird dieser Südschlager ein Duell auf Augenhöhe, denn viel schenken sich die beiden nicht. „Das wird eine schwere Aufgabe, auch weil Eltendorf zuletzt Aufwind bekam. Bei uns wird es wohl nach der schwachen Vorstellung in Stegersbach personelle Veränderungen geben“, erklärte Pinkafeld-Trainer Florian Hotwagner, während sein Pendant, Eltendorf-Coach Karl Philipp, schon in früher Jugend immer wieder in Pinkafeld zu Besuch war und den Verein auch mehr als nur schätzt: „Damals kickten die noch in der Regionalliga und hatten tolle Fußballer in ihren Reihen. Für mich waren Oberwart und Pinkafeld die Klubs im Südburgenland und natürlich sind sie auch heute noch gut unterwegs. Ich rechne uns auswärts aber etwas aus.“

Kadertechnisch fehlt dem SVE Oli Poandl, während die Hausherren weiter auf Lukas Kirnbauer verzichten müssen.