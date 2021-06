BVZ

Die Serie der Premieren in der sportlichen Laufbahn von Christopher Trimmel hat in der jüngeren Vergangenheit deutlich an Fahrt aufgenommen. Dabei sollte man glauben, mit 34 Jahren und vielen Saisonen am Buckel passiert nichts wirklich Überraschendes mehr. Beim Union Berlin-Kapitän ist das definitiv anders.

Der feierte 2019 mit seinem Klub den erstmaligen Aufstieg in die Deutsche Bundesliga, 2020 den erstmaligen Klassenerhalt und jetzt, 2021, auch noch die erstmalige Qualifikation für das europäische Geschäft.

Am letzten Spieltag lösten die „Eisernen“ mit einem Last-Minute-2:1-Sieg gegen RB Leipzig tatsächlich das Ticket für die neue UEFA Conference League. Nebenbei gelang dem Assist-Kaiser der Hauptstädter noch sein erstes Tor in der Bundesliga – und dann steht der Mannersdorfer ja noch erstmals im Aufgebot für ein Großevent wie die EURO.

So gesehen war 2016 wirklich noch alles anders, als er mit Union in der 2. Liga aktiv war und die EURO in Frankreich vor dem Fernseher sowie das letzte Gruppenspiel Österreichs gegen Island als Zuschauer im Stadion verfolgt hatte. Damals war Trimmel 30 – seitdem ist einiges passiert.

Freude an der Arbeit. Christopher Trimmel ist Teil des Nationalteams und mittendrin bei der EURO. Der 34-jährige Routinier fühlt sich einerseits topfit und darf sich so auch eine weitere Karriere-Belohnung aktiv genießen. GEPA

„Das ist definitiv die beste Phase in meiner Karriere, und ich selbst fühle mich topfit“, lässt der sympathische Mittelburgenländer wissen. Der 2009 und 2010 (damals noch als Rapid-Profi) bereits Team-Einberufungen aufzuweisen hat, dann aber nicht über die Abrufliste hinauskam, ehe er 2019 für den verletzten Stefan Lainer nachnominiert wurde. Seitdem ist er stetig an Bord.

Dieser Sprung in den Kader brachte ihm letztlich auch die Nominierung für die EM-Endrunde, die am 13. Juni in Bukarest mit dem ersten Gruppenspiel gegen Nordmazedonien eröffnet wird. Ungeduldig war der rechts in der Abwehr oder im Mittelfeld universell einsetzbare Profi aber nie, denn: „Oft bin ich gefragt worden, wie ich die neun Jahre bewerte, in denen ich nicht dabei war. Ich war aber immer wieder im Fokus und auch auf Abruf dabei.“

Spätestens der Aufstieg von Union Berlin rückte Trimmel dann noch mehr in die aktive Team-Warteschleife. Als Bundesliga-Legionär in Deutschland hat er, wenn man so will, sein sportliches Paket um eine weitere Ebene upgegradet – und sich als Kapitän der „Eisernen“ sowie Stammspieler klarerweise weiter aufgedrängt. Die Leistung, die Entwicklung und der kontinuierliche Aufstieg hier, aber das Beibehalten der Bodenständigkeit dort – das alles ist eine richtig gute Mischung. „Ich freue mich nach wie vor wie ein kleines Kind über jedes Bundesliga-Spiel.“

„Es geht oft schnell im Fußball. Man sollte deshalb auf und neben dem Platz funktionieren.“ Christopher Trimmel über seine wahrscheinliche Rolle als Backup, bei der er dann aber im Ernstfall am Punkt bereit sein muss.

Aktuell läuft Trimmels Genusstour – auf Vereinsebene bleibt er bei Union und steht dort vor seiner achten (!) Saison – auf Teamebene weiter. Die im Vorjahr abgesagte EURO steht vor der Tür, mit dem Burgenländer im Kader. Seit Donnerstag der Vorwoche ist der aktive (als Tätowierer) und passive (als Träger) Tattoo-Liebhaber mit dem Nationalteam zusammen, um sich gezielt vorzubereiten. „Es ist ein Riesentraum, wenn du da einmal dabei bist. Wahrscheinlich realisiere ich das alles erst später, was ich erlebt habe – die Zeit und die Erfolge mit Union, jetzt das Nationalteam. Das ist das i-Tüpfelchen.“

Auch wenn er, anders als beim Verein, im Konstrukt von Teamchef Franco Foda in Österreichs EURO-Aufgebot – geht es nach den bisherigen Einsätzen – wohl eher die Backup-Rolle auf der rechten Seite einnehmen wird. „Ich kenne meine Aufgabe und will am Punkt da sein. Es geht oft schnell im Fußball. Ich selbst habe bereits so viele verrückte Sachen erlebt, wenn etwa Spieler über Nacht krank werden und du dann spontan da sein musst.“

Jederzeit bereit für den Fall der Fälle zu sein ist aber auch eine Tugend, die eine mentale Stabilität erfordert. „Man sollte deshalb auf und neben dem Platz funktionieren, generell gute Stimmung reinbringen. All das ist die Basis für ein gutes Turnier der Mannschaft.“

Faktor Vorbereitung wichtig(st)er Schlüssel

Bei der die Ergebnisse im Vorfeld der EM-Intensivphase – negativer Höhepunkt war die 0:4-Heimpleite in der WM-Qualifikation gegen Dänemark – allerdings nicht gerade für die ganz große Harmonie dienlich waren. „Klar haben wir Spieler auch eine Anforderung. Wenn aber alles so schlecht wäre, hätten wir auch nicht die Nations League-Gruppe gewonnen. So einfach ist das alles nicht. Die Stimmung in der Mannschaft passt sehr gut, wir wollen die Gruppenphase gemeinsam erfolgreich bestreiten. Jetzt sind alle Sinne geschärft für das Turnier.“

Das für Österreich am 13. Juni in Bukarest gegen Nordmazedonien startet. Ein Land, gegen das Rot-Weiß-Rot als Favorit ins Spiel gehen wird. Spätestens der nordmazedonische 2:1-Überraschungssieg Ende März in der WM-Quali auswärts gegen Deutschland sollte Warnung genug sein. Trimmel: „Ich habe immer schon gesagt, dass die kleinen Nationen aufgeholt haben.“

Ergo brauche es die nötige Mentalität für den Auftakt. Aber selbst wenn der vermeintliche Pflichtsieg nicht gelingen sollte, ist die EURO (bei der sich die Top-Zwei der sechs Gruppen sowie die vier besten Dritten für das Achtelfinale qualifizieren) dann natürlich noch nicht vorbei. Auch wenn die weiteren Gruppengegner Niederlande und Ukraine heißen. „Aufgegeben wird sicher nicht, egal was passiert. Ich denke einfach so, das habe ich immer schon getan.“

Und bevor mögliche Szenarien nach dem Start in den Fokus rücken, genießt nun ohnehin einmal die finale Vorbereitung auf das Großereignis die höchste Priorität. Am Sonntag (17.30 Uhr) steigt im Wiener Happel-Stadion die EM-Generalprobe gegen die Slowakei, ab kommenden Dienstag (8. Juni) bezieht die Mannschaft das EURO-Quartier in Seefeld.

Das Arbeiten im Vorfeld des Turniers ist auch für Christopher Trimmel der entscheidende Faktor: „Die Vorbereitung ist wahnsinnig wichtig, um dann auch mit einem guten Matchplan in die Spiele zu gehen. Bei den Lehrgängen bleibt meist nicht viel Zeit. Dass wir nun über einen längeren Zeitraum zusammenarbeiten können, ist super.“ Der pure Genuss eben am Karriere-Gipfel von Christopher Trimmel.

Nach der EURO darf der Routinier dann übrigens im Zuge des Urlaubs drei Wochen lang abschalten und regenerieren. Danach steigt er wieder bei Union Berlin in die Vorbereitung ein. Die sportliche Genusstour soll schließlich auch 21/22 weitergehen.