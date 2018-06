Aus südlicher Sicht war es ein Samstag zum Vergessen. Erst siegten nämlich Horitschon und die Parndorfer Zweite, ehe dann am Samstagabend, ab 20 Uhr, der große Gipfel zwischen Kohfidisch gegen Klingenbach und dem SV Neuberg in Deutschkreutz auf dem Programm stand. Und zweimal hatte der Süden das Nachsehen, denn sowohl Klingenbach als auch Deutschkreutz gewannen ihre Spiele mit 3:1 und brachten „unsere“ Vereine so in Bedrängnis. „Sie wollten es mehr“, sagte Kohfidischs Obmann Hans-Peter Polzer, während Neubergs Oberhaupt Martin Konrad erklärte: „Es geht wohl runter.“

| BVZ

Einige sind beim Weg in die 2. Liga dabei

Die Vorzeichen für Neuberg stehen wahrlich nicht gut. So müssten für einen Ligaerhalt sowohl Kohfidisch als auch Klingenbach, die gegen Draßburg kicken, verlieren, während der SVN sein Spiel gegen St. Margarethen positiv bestreiten müsste. „Für mich gibt es fast keine Chance mehr, aber was weiß man im Fußball schon?“ meinte SVN-Coach Andi Konrad, der anfügte: „Wir wollen befreit aufspielen und zumindest unser Soll erfüllen.“

Seit 1976 kicken die Neuberger mit einer einjährigen Unterbrechung (1994) immer in der höchsten Liga des Landes, oder gar noch weiter oben. „Fans und Spieler leisteten 2018 sensationelle Arbeit. Wir wollen, sofern der Fall eintritt, eine schlagkräftige Mannschaft stellen, die vorne mitspielt“, so Obmann Konrad. Einige Spieler – Michi Marth, Chris Kovacsits, Nico Plank oder Jerome Kovacs – signalisierten schon ihre Bereitschaft mitzugehen.

Klappt es nun beim vierten Matchball?

Anders die Ausgangslage beim ASK Kohfidisch, der mit einem Sieg in Stegersbach sicher durch wäre. Das wäre man aber auch schon gegen Neuberg, Parndorf oder Klingenbach gewesen und so ist der Druck immens. „Drei Matchbälle waren scheinbar zu wenig, aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt“, sagte Polzer und fügte an: „Auch wenn ich mich an keinen Sieg in Stegersbach erinnern könnte. Wir müssen hoffen, dass uns da drüben noch etwas gelingt.“ Auch Cheftrainer Christoph Herics warnte vor dem Gegner, den er als „Top-Team“ der Liga einschätzte. „Man muss merken, dass wir unbedingt in der Liga bleiben wollen. In einem Derby ist immer alles möglich, wobei auch unsere Kontrahenten keine wirklich leichten Gegner haben. Positiv ist, dass wir es weiter in eigener Hand halten, wobei es für uns schwer genug wird.“