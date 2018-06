Neben den schon länger fixierten Transfers von Lukas Kantauer, Sandro Csencsits (beide Neuberg) und Fabian Huber (Güssing), kam zuletzt auch Stegersbachs Oli Poandl hinzu. „Seine Qualitäten kennen wir. Er ist überall einsetzbar, wobei er auf der Außenbahn wohl am besten aufgehoben ist“, so Trainer Joachim Poandl, der anfügte: „Wir wollen im Süden die Plattform für junge Kicker werden. Das soll der Eltendorfer Weg sein.“ Gehen werden Tomi Liber (Neuberg?), Peter Gergo (offen) und Reinhard Hirt (Jennersdorf), während der restliche Kader wohl in dieser Form zusammenbleibt.

| BVZ

SV Stegersbach. Während sich zu den schon länger bekannten Abgängen nun auch noch Jan Röhrling (offen) gesellte, konnte Sportdirektor Hannes Thier nun nach Rainer Doppelhofer drei weitere Kicker präsentieren. So wechselt Christoph Kienzl zurück zum SVS, Michael Rodler (Ex-Stinatz) kommt aus Gössendorf und auch Ex-Eberau-Goalie Gergely Levay schließt sich wohl der Elf von Neo-Trainer Lukas Poglitsch an. Thier: „Wir wollen einen guten Kader zusammenbringen, wobei die Neuen für sich sprechen.“ Einige sollen noch folgen.

Endgültig fix. Linksfuß Oliver Poandl geht zur neuen Spielzeit zum SV Eltendorf. | BVZ, Patrick Bauer

SC Pinkafeld. Während es Manuel Dorner zurück nach Pinggau zieht, verpflichtete der SCP mit Nico Halwachs ein junges Talent aus Grafenschachen. „Wir sind total überzeugt, dass er uns mit seiner Schnelligkeit und seinem linken Fuß helfen wird“, erklärte der Sportliche Leiter Alex Diridl. Allzu viel wird dann nicht mehr passieren.