Es war eine intensive Woche für die Vereinsveranwortlichen des ASK Kohfidisch und des SV Neuberg. So blieben die Fidischer zuletzt knapp der Burgenlandliga erhalten, während der SVN nach langer Zeit wieder einmal die 2. Liga beehrt. Dabei kommt es nun wohl zu einer Trainerrochade, die vor wenigen Wochen wohl noch kaum vermutet wurde. Aber der Reihe nach.

ASK Kohfidisch. Beim ASK wurde getagt. Nach geschafftem Klassenerhalt wollte sich das Trainerteam rund um Christoph Herics und Klaus Strobl mit dem Vorstand zusammensetzen und gewisse Dinge ausdiskutieren. Dabei wurde kontrovers, aber immer fair über die abgelaufene Rückrunde gesprochen, die sportlich mäßig verlief. Am vergangenen Freitag folgte dann die Entscheidung: Christoph Herics ist nicht länger „Chef“ beim ASK. Darauf einigte man sich einvernehmlich, wie beide Parteien berichteten. „Ich hatte dann noch ein sehr gutes Gespräch mit Obmann Hans-Peter Polzer, wo wir beide der Meinung waren, dass ein frischer Impuls nicht schaden könne. Ich bedanke mich herzlich für die Zusammenarbeit und Kohfidisch wird immer mein Heimatverein bleiben. Mir war es immer wichtig, nicht im Streit zu gehen, auch weil die letzten drei Jahre sehr erfolgreich verliefen“, sagt Herics, während Obmann Polzer anfügt: „Wir analysierten die letzten Wochen klar und fassten diesen Entschluss. Christoph und sein Team leisteten drei Jahre Großartiges, aber zuletzt funktionierte es nicht mehr ganz so gut.“

Schnell fand der ASK, der zudem den Rechnitzer Ausnahmekönner Jürgen Pfahnl für sich gewann, mit Attila Banfalvi einen neuen Mann für die kommende Saison. Der ehemalige Klasseverteidiger, der selbst in Kohfidisch kickte und zuletzt im Haladas-Nachwuchs arbeitete, kommt zurück in den Süden. Polzer dazu: „Attila kennt den Verein und zudem sogar noch einige Spieler. Ich hoffe, dass wir mit ihm an die Erfolge des letzten Herbstes anschließen und er eine Elf und Spielidee aufs Feld schickt, die zur neuen Saison nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird.“

Personell könnte sich Michael Schendl nach Eberau verabschieden, während eine Entscheidung bei Marcel und Michael Wölfer noch ausstand.

SV Neuberg. Beim Burgenlandliga-Absteiger kam zuletzt Tempo in die Kaderplanung. So sind die Zugänge von Tomi Liber (Eltendorf) und Zoran Lukavecki (Oberwart) fixiert. Obmann Martin Konrad zu den beiden Mittelfeldspielern: „Das sind zwei intelligente und spielstarke Typen, die im Zentrum Ideen entwickeln sollen.“ Diese werden zur neuen Saison nun sehr wahrscheinlich von Christoph Herics betreut. So meint Konrad weiter: „Es ist noch nicht ganz fix, aber eine Einigung ist in Sicht.“ Gehen wird wohl Philipp Bürger, den es zum neuen Liga-Konkurrenten aus Großpetersdorf zieht.