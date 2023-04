Bezirk Oberwart: Das sind unsere großen Sieger!

Werbung

Sportler des Jahres. Einen besonderen Ehrenplatz bekommt die BVZ-Trophäe beim 29-jährigen Oberwart-Stürmer Thomas Herrklotz. Und wer „Herki“ kennt, weiß, dass das bei seinen unzähligen Pokalen keine Selbstverständlichkeit ist. Mama und Tante voteten fleißig – und machten den Sieg mit starken 2.326 Stimmen möglich. Foto: Bauer, Bauer

Thomas Herrklotz hat in seiner hauseigenen Vitrine unzählige Pokale stehen. Vom besten Burgenlandliga-Torschützen bis hin zu Trophäen bei diversen Hallenturnieren aus dem gesamten Burgenland – im Hause Herrklotz steht viel! Für einen neuen muss nun Platz geschaffen werden, denn vor dem Burgenlandliga-Schlager gegen den SC/ESV Parndorf (3:1-Heimsieg) bekam der SVO-Goaleador jenen für den BVZ-Sportler des Bezirks Oberwart überreicht. Mit starken 2.326 Stimmen führte kein Weg an ihm vorbei. Ein leises „geil“ entfuhr dem 29-jährigen NMS-Lehrer in Oberwart, als er den Karton öffnete und die Auszeichnung erstmals in Händen hielt. Dabei konnte er aufgrund beruflicher Verpflichtungen nicht bei der Siegerehrung im Eisenstädter e_Cube mit dabei sein. Die Mama und auch die brav votende Tante hätte das sehr gefreut, aber weil einige Arbeitskollegen krankheitsbedingt ausfielen, musste „Herki“ mit auf Skikurs nach Altenmarkt. Die beiden „Brettl“ sind nicht unbedingt seine Welt, dafür die berühmte Kugel, die er in der Burgenlandliga wie kaum ein Zweiter streichelt. Seit seinem vierten Lebensjahr kickt er beim SV Oberwart und tut das bis auf eine einjährige Unterbrechung beim SV Stegersbach noch immer. Mit dem Traditionsverein machte er Höhen und Tiefen durch, war zwischenzeitlich sportlich schon in der Ostliga unterwegs, musste aber auch für ein Jahr den Gang in die 2. Liga Süd antreten. „Herki“, wie der Juventus Turin- und Alessandro Del Piero-Fan liebevoll genannt wird, blieb (fast) immer und traf noch öfter für den SVO.

Nun war die Überraschung über Platz eins in der Kategorie Sportler riesig: „Ich habe mich sehr gefreut und wusste davon eigentlich nichts, aber meine Mama und meine Tante organisierten das und stimmten dann auch für mich ab.“ Nach diesem persönlichen Triumph geht es nun ans Eingemachte, denn mit seinem Herzensverein will er demnächst wieder zurück in die Regionalliga. Dort ist die Saat schon gelegt, denn aktuell ist die Elf von Patrick Tölly mit sechs Punkten vorne. So muss nur noch Platz für den BVZ-Siegerpokal geschaffen werden, denn, so Herrklotz: „Der bekommt natürlich einen Ehrenplatz. Eine echt coole Sache vom gesamten BVZ-Team!“

Sportlerin des Jahres. Fiona Fazekas ist beim FC Südburgenland mit ihren 16 Jahren schon die klare Nummer eins und zum zweiten Mal in Folge auch bei der Wahl zur BVZ-Sportlerin des Jahres. Auch hier waren BVZ-Chefredakteur Markus Stefanitsch und Sportlandesrat Heinrich Dorner erste Gratulanten. Foto: Gregor Hafner, Gregor Hafner

Die Torfrau der Zukunft

Während Thomas Herrklotz zum ersten Mal ganz vorne in der BVZ-Ehrentafel auftauchte, ist das für Fiona Fazekas ein bekanntes Gefühl. Zum zweiten Mal in Folge sicherte sich die 16-jährige Einser-Torfrau des FC Südburgenland den Gewinn dieser Wahl. Mit 573 Stimmen war sie auch 2022 nicht zu schlagen und holte sich erneut den Sieg ab. Anders als im Vorjahr – dort wurde die Siegerehrung noch regional im Stadtwirt in Oberwart abgehalten – ging es nach der coronabedingten Pause heuer endlich wieder im großen Rahmen über die Bühne. Mit der engeren Familie im Schlepptau machte sich Fazekas auf und sollte angesichts des gehörigen Trubels auch nicht enttäuscht werden. Von Servus TV-Moderatorin Alina Marzi wurde die gebürtige Kirchfidischern interviewt und wie ein echter Profi stand sie auch Rede und Antwort. Das muss das große Torhüter-Talent auch können, denn die Ziele sind weiter groß. „Ich möchte mich bei allen bedanken, die für mich abgestimmt und gevotet haben“, erklärt sie stolz und meint weiter: „Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, auch weil ich ja eigentlich schon 2021 gewonnen habe.“ Freudiger Nachsatz: „Ich bin sehr stolz auf diese Auszeichnung und habe mich wahnsinnig darüber gefreut.“ Dabei geht es bei all der persönlichen Freude in diesem Jahr sportlich nun darum, den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga zu schaffen, um dann im kommenden Jahr einen Anlauf in Richtung Bundesliga-Rückkehr zu nehmen. Daneben stehen natürlich auch weiter schulische Pflichten auf dem persönlichen Stundenplan, denn Fazekas muss dieser Tage weiter den Spagat zwischen Damen-Spitzenfußball und BORG Güssing bewältigen. Diese Hürden nimmt sie aber richtig gut und sollte es mit dem Profi-Traum nichts werden, könnte es gut sein, dass eine Laufbahn als Pädagogin ansteht. Zukunftsmusik, denn der Fußball steht aktuell im Fokus. Auch die große Bühne, wo Fazekas es mit dem FC Bayern München und dem FC Chelsea hält. „Bayern“, sagte sie, als Marzi sie nach dem kommenden Champions League-Sieger fragte – wer will ihr da schon widersprechen?

Gute Seele des Jahres. Edda Adamovics lebt für die Musical Company. Dem Pinkafelder Verein steht die 57-Jährige als Obfrau vor, nun erhielt sie in Form der BVZ-Auszeichnung einen Dank für ihre Mühen. BVZ-Chefredakteur Markus Stefanitsch (l.) und Sportlandesrat Heinrich Dorner gratulierten herzlich. Foto: Lexi, Lexi

Tanzend zur WM, lachend in Richtung Eisenstadt

Während bei der Sportlerin und dem Sportler Fußball dominierte, war das in den beiden verbleibenden Kategorien dann das Musical-Tanzen. Die Wahl zur Guten Seele des Bezirks schnappte sich Edda Adamovics (362 Stimmen) und beim Nachwuchsteam hatte die Pinkafelder Musical Junior Company (391 Stimmen) die Nase vorne. Die 57-jährige Adamovics steht dem Verein dabei als Obfrau vor und war von ihrer Wahl komplett überrascht. „Ich war da überhaupt nicht eingeweiht“, sagt sie augenzwinkernd und ergänzt: „Es war für mich eine riesige Überraschung, weil ich bis heute nicht weiß, wer für mich abgestimmt hat.“ Mit Leib und Seele steht die Verkäuferin zu „ihrem“ Verein. Seit 24 Jahren ist sie die „Mama“ für ihre tanzenden Mädchen, die sportlich in diesem Jahr einiges vor haben. Neben der Freude über die BVZ-Ehren, geht es für die jungen Tänzerinnen im Mai nach Porec zur WM, dem World Dance Masters. Dafür qualifizierte man sich zuletzt souverän, um zuvor noch das e_Cube in Eisenstadt mit ihrer Ausstrahlung einzunehmen. Die anwesenden 12 Mädchen ließen ihrer Freude über den Sieg sympathisch lächelnd freien Lauf. Es war nicht der erste Sieg in der Kategorie Nachwuchsteam des Jahres. „Schon 2015 gewannen wir“, erzählt Obfrau Adamovics der BVZ und knüpft an: „Es ist schon überraschend, dass wir uns gegen die vielen Fußball-Teams durchsetzen konnten, auch weil wir ein relativ kleiner Verein sind.“ Der aber sehr erfolgreich ist. Im Vorjahr holte man nämlich den WM-Titel ins Südburgenland und will diesen im Mai wenn möglich verteidigen. Zudem stehen auch intensive Wochen und Monate an. Im kommenden Jahr feiert der Verein sein 25-jähriges Bestandsjubiläum. „Es wird da auch ein eigenes Musical geben“, verriet Adamovics schon in Eisenstadt. Ihr Sohn komponierte dafür die Musik – die Obfrau ist für die Abhandlung der Musical-Performance verantwortlich. 2024 wird ein gutes Jahr für den knapp 40 Mitglieder zählenden Klub. Und vielleicht kann man neben WM-Trubel und der Vorbereitung der Jubiläumsfeiern ja auch den Titel bei der BVZ-Sportlerwahl verteidigen. „Das Ganze war für uns alle eine coole Sache“, so Adamovics.