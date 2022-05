Erwin Hochwarter immer „gschaftig“ im Hintergrund

Werbung

„Da steckt ja sicher ihr dahinter“, sagte Erwin Hochwarter am Freitagmittag zu seinen Vorstandskollegen beim SC Kemeten. Gemeint waren Obmann Ronald Goger und Nachwuchsleiter Gerald Halper, die sich in der SCK-Kantine ein Grinsen nicht verkneifen konnten.

„Wir doch nicht“, erklärten sie unisono, die selbst in diversen Kategorien schon in den Genuss eines Gewinnes bei der BVZ-Sportlerwahl kamen. In diesem Jahr war der „Präsi“ dran und erneut wurde in der 1.600 Seelen-Gemeinde vieles mobilisiert, um die dann starken 7.551 Stimmen zu schaffen.

„Mir war nichts bekannt, aber es freut mich natürlich sehr“, so der „gschaftige“ Unternehmer, der die Siegerehrung im Stadtwirt Oberwart eben nur aus dem Grund verpasste, weil es immer viel zu tun gibt. Seit 1964 ist er in Kemeten beheimatet und schon früh begann er sich für Technik und alles, was dazugehört, zu interessieren.

So ist seine Firma „H&P“ nicht nur österreich-, sondern europaweit vorn dabei, wenn es um die Problemstellungen in der Forschung, Entwicklung und Wartung von Schienen- und Eisenbahnfahrzeugen geht. „Wir haben Zweigstellen in Deutschland, Belgien oder Frankreich“, sagt er, der seit neun Jahren SCK-Präsident ist.

Durch Söhne beim Verein gelandet

Warum er diesen Posten übernahm, ist schnell erzählt. Seine beiden Jungs, Michael und Markus, die seit Kindestagen beim SCK gemeldet sind, waren der ausschlaggebende Punkt. „Ich habe nie selbst gespielt, war aber auch früher oft am Sportplatz. Als meine Söhne dann mit sechs mit dem Kicken begannen, habe ich mich erst im Nachwuchs engagiert und bin irgendwann auch Präsident geworden“, erklärte er der BVZ.

Selbst spielte er dabei nie und so ist sein Credo klar: Den sportlichen Teil überlässt er anderen, er ist für die Infrastruktur zuständig. „Ich will einfach eine schöne Anlage haben.“ Da ist man in Kemeten vorne dabei, denn eine neue Tribüne bekam man hingestellt und auch die Kabine und Kantine spielt viele Stückerl. Sportlich läuft es in der Rückrunde (noch) naja, wobei das für Hochwarter generell zweitrangig bleibt. „Ich habe nie selbst gespielt und kenne mich deshalb da nicht so gut aus, um sportlich mitzureden.“

Das machen andere, er gilt als „Spieler-Versteher“, der sich raushält, wenn es schlecht läuft und sich nicht in den Vordergrund drängt, wenn Erfolg da ist. „Er ist ein Mega-Präsi“, sagte ein Kicker aus der SCK-Ersten, der nicht in Kemeten wohnt und schoss nach: „Einen besseren Mann kann man sich kaum wünschen.“ Das sehen in Kemeten viele so. Wenn da nur nicht immer diese „Gschaftigkeit“ wäre. Selbst sonntags, wo er in Wien ist. Sohn Michi lief den Halbmarathon und der Familien-Chef war im Hintergrund natürlich wieder mit an Bord.