Halt dich fest, liebe Frauen-Bundesliga

Mit der stolzen Mama im Gepäck betrat die gebürtig aus Kirchfidisch stammende Fiona Fazekas vor knapp drei Wochen den Stadtwirt in Oberwart.

Mit zielsicherem Schritt, denn klare Vorstellung sind bei der 15-jährigen BORG Güssing-Schülerin an der Tagesordnung. Dabei folgte sie der Einladung wegen ihres Sieges bei BVZ-Sportlerwahl, wo die Torfrau des FC Südburgenland mit 332 Stimmen im Oberwarter Bezirk den Titel einheimste.

„Mich hat das schon sehr überrascht“, sagte sie im Gespräch mit der BVZ und schoss nach: „Natürlich hat mich das sehr gefreut. Es ist einfach eine schöne Auszeichnung.“

Schon sehr früh war ihr fußballerischer Weg vorgezeichnet. Papa Michael arbeitete als Trainer im Nachwuchs der SPG Punitz, wo auch Bruder Killian, der beim SV Güssing auch schon Burgenlandliga-Minuten erhielt, spielte. Erst noch als Feldspielerin, wechselte Fiona mit sieben Jahren ins Tor und verließ dieses nie mehr.

„Damals wollte einfach keiner und so habe ich mich reingestellt“, erklärte Fazekas mit einem leichten Schmunzeln. Gut für alle, denn mittlerweile ist sie beim FC Südburgenland gemeldet und durfte dort auch schon – kurz vor der BVZ-Ehrung – ihre ersten Minuten in der Bundesliga absolvieren.

Ein Meilenstein, der natürlich nur ein erster kleiner Schritt auf ihrem Karriereweg darstellen soll. Ihre klaren Ziele erläuterte sie so: „Natürlich will ich Einser-Torfrau in der Bundesliga-Mannschaft werden, vielleicht auch im Nationalteam spielen und im allerbesten Fall auch Profi werden.“

Nachsatz der laut Südburgenland-Trainerteam extrem zuverlässigen und ehrgeizigen Dame: „Man muss aber realistisch bleiben.“ Und dafür wird auch an einer beruflichen Laufbahn ohne den etwaigen Einstieg ins Profitum gewerkt. Lernen fällt ihr relativ leicht, die Matura ist irgendwann nur noch Formsache und dann? „Kann ich mir schon vorstellen an einer Mittelschule als Pädagogin zu arbeiten.“

Zukunftsmusik, denn erst gilt der volle Fokus der Kickerei. Und dort stehen für die südburgenländischen Bundesliga-Damen die entscheidenden Wochen an. Mit Fazekas als Fixpunkt. „Wir wollen den Klassenerhalt natürlich schaffen.“ Das würde das persönlich schon jetzt positive Jahr früh perfekt abrunden.