Landessieger: Leon Zsuganits räumte ab

Wenn es um die Sportlerwahl im Bezirk Mattersburg geht, dann fällt seit einigen Jahren entweder der Name Leon Zsuganits oder jener von seinem Bruder Lukas De Zordo. In diesem Jahr ging der Sieg an den jüngeren Bruder der beiden Antau-Kicker. 44034 Stimmen gab es für den 17-Jährigen, der bei der Siegerehrung im Florianihof in Mattersburg von der enormen Anzahl selbst ein wenig überrascht war.

„Nein, mit so einer hohen Anzahl hätte ich nicht gerechnet“, so der Müllendorfer, der am selben Tag doppelt motiviert ins Derby seiner Antauer gegen Hirm ging und dort beim 4:2-Sieg traf.

Aber wer steckt eigentlich hinter der Kulisse, beim Ausfüllen der Stimmzettel? Eine so hohe Zahl braucht zahlreiche fleißige Unterstützer und ein wenig an Organisation. Das hat eigentlich immer Mama Sabrina De Zordo über, die im Hintergrund der Wahl alles koordiniert.

„Es war die gesamte Familie dahinter, auch die Oma und der Opa aus Kärnten“, spricht die vierfache Mutter den großen Zusammenhalt innerhalb der Familie an, wo die drei jüngsten Kinder übrigens zumindest einmal den Sieg bei der Sportlerwahl bislang holten. Samantha Zsuganits, Leon Zsuganits und auch Lukas De Zordo.

Für Leon war es der zweite Sieg, der für ihn vielleicht nicht ganz überraschend kam, aber die Freude darüber war genau so groß wie beim ersten Mal: „Das ist immer eine tolle Sache, wenn man bei solch einer Wahl gewinnt.“ Vielleicht sogar noch einen Tick mehr Freude würde dem talentierten Außenbahnspieler eine Meister- oder Aufstiegsfeier mit dem SV Antau in wenigen Wochen bedeuten. Sein Team mischt als Dritter der 2. Klasse Mitte voll mit: „Und wir werden alles dafür geben, um am Ende noch unter den ersten Zwei zu stehen“, so Leon Zsuganits.