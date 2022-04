Ozelots-Armada auf voller Fahrt

Werbung

Wenn die Ozelots aus Stinatz auf die BVZ-Sportlerwahl treffen, dann ist das eine ganz große Erfolgsgeschichte. Rebecca und Julia Oswald beispielsweise, die sich den Pokal als Sportlerin des Jahres abholten oder Obmann Jan Zsifkovits, der im Hintergrund oft als treibende Vote-Kraft gilt und zudem auch schon als „Gute Seele“ geehrt wurde. Der neueste Ehrenträger ist dabei mit seinen 16 Jahren noch blutjung und steht am Anfang seiner erfolgreichen (Football)-Karriere: Sebastian Konrad aus Stinatz.

„Ich habe nicht damit gerechnet, mich aber natürlich sehr darüber gefreut“

Mit unglaublichen 26.498 Stimmen, die selbst bei der Siegerehrung im heuer noch kleineren Rahmen im Stadtwirt Oberwart für ein Raunen der Mit-Geehrten sorgte, holte sich der als Center auflaufende Konrad die Auszeichnung. „Ich habe nicht damit gerechnet, mich aber natürlich sehr darüber gefreut“, sagte Konrad, der noch am Wochenende auf Trainingslager in Umag/Kroatien weilte. Freunde, Familie und Teamkollegen machten mobil und wahltechnisch auch richtig ernst, denn diese unglaubliche Zahl bedeutete Rang fünf im gesamten Burgenland. „Das ist eine unglaubliche Zahl, mit der ich niemals gerechnet hätte. Ich bin für jede einzelne Stimme extrem dankbar.“

„Mir taugt das einfach extrem und viel gibt es in Stinatz sonst nicht. Zudem schaue ich sonst sehr gerne Football“

Sebastian Konrad

Zum Flag Football, wo er aktuell noch im Zweier-Team aktiv ist, aber schön langsam auch Richtung Einser-Truppe marschiert, kam er wie viele andere Stinatzer: Interesse, Neugierde und auch die Lust auf ein gemeinsames Miteinander. Das wird in der kroatischen Gemeinde nicht erst seit dem Aus des Fußballvereins ASKÖ Stinatz großgeschrieben, sondern war auch schon davor immer bestimmendes Thema. „Mir taugt das einfach extrem und viel gibt es in Stinatz sonst nicht. Zudem schaue ich sonst sehr gerne Football“, so Konrad, der im American Football den Seattle Seahawks die Daumen drückt und die NFL-Diskussion über den Winter mit seinen Freunden natürlich anheizt. Aber alles immer mit einem Augenzwinkern, denn Teamgeist wird bei den Ozelots gelebt.

„Der Verein ist für die Gemeinde unheimlich wichtig. Alleine, dass der Sportplatz wieder belebt wird und jetzt auch wieder Feste möglich sind, fördert das Zusammenleben“, sagte er der BVZ. Sportlich stehen 2022 einige richtig wichtige Aufgaben für die Ozelots an. Bald geht es nämlich wieder richtig los mit dem Kampf ums Ei. Da will Konrad, der im Hoch- und Tiefbau-Gewerbe arbeitet und das auch nach der Lehre wahrscheinlich angehen will, vorne wegmarschieren. Wie bei der BVZ-Wahl. Und wenn das ähnlich verläuft, steht dem Aufstieg in die Erste nur mehr sehr wenig im Wege.