Schützener Jungs erneut ganz groß

Werbung

Steht die BVZ-Sportlerwahl an, läuten in Deutsch Schützen schon die ersten Alarmglocken. „Es muss abgestimmt werden“, heißt´s dann – zumindest seit gut zwei Jahren. Bei der letztjährigen Ausgabe der Beliebtheitswahl holte Georg Pehr vom SV Deutsch Schützen den Titel „Sportler des Jahres im Bezirk Oberwart“, heuer legten die Fans des 2. Klasse-Klubs nach und hievten Spieler Marcel Knopf zum Bezirkssieger in der Kategorie Sportler.

Für alle Verantwortlichen beim Verein, der aktuell in der 2. Klasse Süd Cupgruppe B spielt, ein Highlight; für den 29-jährigen Marcel Knopf selbst freilich auch. „Ich habe mitbekommen, dass schon relativ früh einige Freunde für mich abgestimmt haben, dass es dann aber echt ganz nach vorne geht, hätte ich nicht gedacht. Ich freue mich aber natürlich sehr und möchte mich auch auf diesem Wege bei allen bedanken, die für mich abgestimmt haben.“ Starke 2.106 Stimmen stehen am Ende für den 29-Jährigen zu Buche, damit setzte er sich mit knapp 200 Stimmen Vorsprung auf seinen ersten Verfolger im Bezirk durch.

Knopf, selbst seit der Jugend beim Verein aktiv, spielt nach mehreren Jahren in der Kampfmannschaft aktuell in der Reservemannschaft des SV Deutsch Schützen. Dort zwar zeitlich bedingt nicht immer, aber wenn, dann richtig: In seinen bisherigen Saisoneinsätzen steuerte er, mit zwei Ausnahmen, immer zumindest einen Treffer bei. Mal sehen, wie sich die Quote im weiteren Meisterschaftsverlauf da noch entwickelt.

Neun Runden sind sowohl für die erste als auch für die zweite Mannschaft bis zur Sommerpause noch zu bestreiten: Als nächstes geht es übermorgen Samstag zum Auswärtsmatch nach Rohrbrunn. Und wird dort so brav gespielt, wie bei der BVZ-Wahl abgestimmt, müssen sich die Anhänger im Normalfall keine Sorgen um einen erfolgreichen Ausgang machen. Apropos abstimmen: Ob im nächsten Jahr überhaupt der dritte SVDS-Sportlerwahl-Bezirkssieg in Folge winkt? Es wäre jedenfalls sicher wieder etwas ganz Besonderes. Für Marcel Knopf, der sich in seinem Optimalfall gar zum Doppelsieger küren könnte, und den ganzen Verein.