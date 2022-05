U15 der Avita Therme sind die Gipfelstürmer

Einige werden den Süden prägen. Die von Roman Schaffer und Andreas Urbauer trainierte U15 der SpG Avita Therme geigt aktuell in der Leistungsliga stark auf und war bei der BVZ-Sportlerwahl in der Kategorie Nachwuchsteam mit 420 Stimmen nicht zu biegen. Schon jetzt scheint klar, dass einige der sympathischen Kicker in den nächsten Dekaden den südlichen Amateur-Fußball mitbestimmen. Vielleicht geht es für einige noch höher hinaus – denn das Rüstzeug ist da.

Foto: BVZ