Nach etwas mehr als zwei Wochen Pause bat Pinkafeld-Cheftrainer Florian Hotwagner seine kickende Zunft am gestrigen Dienstag wieder zum Training. Nein, dies war nicht der Aufgalopp für die Saison 2019/20 – die Vorbereitung beginnt regulär erst am 3. Juli – sondern ein Anschwitzen für ein ganz besonderes Spiel in der langen Historie des SC Pinkafeld: Celtic Glasgow, derzeit in Stegersbach auf Trainingslager stationiert, gastiert zu einem Testspiel beim Burgenlandligisten.

BVZ Vorfreude. Dominik Luif darf Pinkafeld als Kapitän aufs Feld führen.

„Wir freuen uns auf ein lässiges Spiel und sehen es ganz einfach als Belohnung für unsere letzte Saison“, sagte der Coach und ergänzte: „Es wird sicher für jeden im Verein eine richtig coole Erfahrung.“

Dabei kämpfen die Pinkafelder gar mit einigen Personalproblemen, denn alle Mann können nicht mitwirken und so werden laut Sportlichem Leiter Alex Diridl „zwei, drei Gastspieler“ dabei sein. Die Erwartungen des Verantwortlichen? „Viele Zuseher und vielleicht können wir kleine Erfolgserlebnisse sammeln.“

Auf Spielerseite kann man es derweil kaum mehr erwarten gegen den schottischen Rekordmeister, der erst zuletzt seine 50. (!) Meisterschaft einfuhr, aufzuzeigen. SCP-Kapitän Dominik Luif: „Die Vorfreude, gegen so einen Gegner mit dieser Qualität und Geschichte zu spielen, ist natürlich riesig. Wir wollen uns so teuer wie möglich verkaufen und das Spiel genießen.“