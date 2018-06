Der Laufclub Großpetersdorf veranstaltet am kommenden Samstag seinen traditionellen Lauf inmitten von Großpetersdorf. Dabei gibt es einige Neuerungen. Die bekannten Sportler Dieter Pratscher (Oberwart) und der Neuberger Michael Wagner wechselten mit 1. Jänner zum LC Großpetersdorf. Burgenlands Nummer eins und Seriensieger Dieter Pratscher kann heuer wieder starten, ebenso ist Michael Wagner dabei. Aber auch bei der Strecke gibt es Veränderungen.

Verein nimmt Geld für guten Zweck in die Hand

So wird im Gegensatz zum Vorjahr wieder der alte Kurs in Angriff genommen, um sowohl Läufern als auch Zusehern eine tolle Kulisse bieten zu können. Neu ist aber auch der 3er-Cup, eine Gesamtwertung der Bewerbe in Großpetersdorf, Stinatz und dem Güssinger Wasserlauf in Sulz. Die Läufe der Mitteldistanz sind zwischen 8,4 und 10,5 Kilometer lang und daher besonders für Hobbyläufer ideal. Den Veranstaltern ist es wichtig, keine zusätzlichen Kosten durch die Gesamtwertung anfallen zu lassen. Es soll das „Laufvergnügen“ im Mittelpunkt stehen.

Startet man an allen drei Events und vollendet diese, ist man automatisch 3er-Cup-Finisher. Die Siegerehrung gibt es unmittelbar im Anschluss an die Siegerehrung des Güssinger Wasserlaufes am 22. September.

In Großpetersdorf wird am Samstag in den Nachwuchsbewerben (Kids, Kinder- und Schülerlauf) ab 19 Uhr gestartet, die beiden Hauptläufe (Night-Run light 4 Kilometer und Classic 10 Kilometer) sowie der Nordic Walking-Bewerb und der Jugendlauf (je 4 Kilometer) werden ab 20 Uhr am Hauptplatz gestartet.

Neben sportlichen Aktivitäten werden 3000 Euro an einen jungen Mann aus Großpetersdorf für die Physio- und Psychotherapie gespendet. Die Finisher-Medaillen werden von der Sozialeinrichtung Wohnheim Dornau hergestellt, die Siegertrophäen kommen aus der Werkstatt des Gesundheitsforums Großpetersdorf. Aus beiden Einrichtungen werden Teilnehmer mit einem Gratis-Startplatz unterstützt.

Ab 19 Uhr wird am Hauptplatz ein Straßenfest geboten. Die Läufer können so bei der Afterrun-Party ihre gebotenen Leistungen gebührend feiern.