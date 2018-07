Während die restliche Burgenlandliga quasi schon seine ersten Probeläufe absolvierte, hatte der ASK aus Kohfidisch bis dato noch kein Testspiel. Dabei wird sich das in dieser Woche ändern, denn am Freitag geht es gegen den Ostligisten aus Neusiedl, ehe es am Samstag zum Blitzturnier nach Eberau geht, wo man im ersten Duell, ab 16.45 Uhr, auf den SV Güssing treffen wird. Gut möglich, dass dann auch einige unbekannte Gesichter in der Startelf stehen, denn auf Zugangsseite soll bei der Elf von Neo-Trainer Attila Banfalvi unbedingt noch etwas passieren - so viel steht fest.

„Wir werden bis zum Wochenende noch einige Spieler testen“, sagte Obmann Hans-Peter Polzer, der am Montag aber auch erklärte: „Konkretes gibt es noch nicht.“ Die „Problemzonen“ sind klar definiert, denn nach dem Abgang von Marcel Wölfer nach Siegendorf, will man unbedingt in der Innenverteidigung noch einmal nachlegen, ehe auch offensiv etwas passieren soll, um Julian Binder und Marcel Pani zu entlasten. „Wir suchen einen Stürmer, aber die sind schwer zu finden“, so Polzer, der anfügte: „Diese Position bleibt einfach eine sehr mühsame Angelegenheit. Österreichische Angreifer gibt es quasi gar keine und so werden wir wohl in Ungarn unser Glück versuchen.“ Defensiv sieht die Lage etwas entspannter aus, denn da waren zuletzt schon einige Kicker mit von der Partie, die durchaus entsprachen, wo man sich aber noch Zeit lassen will.