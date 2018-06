DER MEISTERKAMPF

Dieser ist eigentlich schnell erklärt: Gewinnt der SV Oberwart sein Heimspiel gegen den SV Rechnitz, ist man fix durch, während ein Remis bei einem gleichzeitigen Jennersdorf-Sieg aufgrund des schlechteren Torverhältnisses wohl nicht reichen würde. „Wir wollen uns die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen und wir wollen diesen Titel auch für unseren zuletzt verstorbenen Freund Rene Weidinger“, sagte Oberwarts Sportlicher Leiter Michael Benedek, während Rechnitz-Funktionär Harald Füzi erklärte: „Was gibt es Schöneres als eine Liga mit Oberwart oder Neuberg? Wir werden bis in die Haarspitzen motiviert sein, auch wenn wir natürlich eine Top-Leistung brauchen werden.“ Beim UFC aus Jennersdorf sah Trainer Martin Sitzwohl die Lage so: „Wir konnten sie unter Druck setzen, aber sie werden sich das nicht nehmen lassen.“

Abgestiegen? Stani Tot und Heiligenbrunn (l.) sind durch. Goberling braucht ein großes Wunder. | BVZ

DER ABSTIEGSKAMPF

Auch dort ist Spannung garantiert, denn sollten sowohl der SV Neuberg und auch der ASK Kohfidisch ihre Spiele verlieren und Klingenbach zeitgleich gewinnen, könnten es drei Absteiger werden. Dabei geht der ASK Oberdorf sicher runter und auch in Goberling liefen die Planungen zuletzt für die 1. Klasse an, wobei eine kleine Restchance bleibt, wenn man gegen Kaltenbrunn gewinnen sollte und Olbendorf zeitgleich nicht in Oberdorf punktet. Sicher durch ist auch Kaltenbrunn, wenn diese in Goberling gewinnen. Jeder Punkt reicht dem SV Großpetersdorf (in Mühlgraben) und dem USV Rudersdorf (in Stuben), die bei drei Absteigern auch noch in der Verlosung wären.

Das wäre aber der schlimmste Fall. „Wir müssen schauen, dass wir irgendwie punkten“, sagte Großpetersdorfs Obmann Harald Schneller und auch Rudersdorfs Sportlicher Leiter Martin Salber schlug in diese Kerbe. In Deutsch Kaltenbrunn meinte Thomas Erkinger: „Mit drei Punkten könnten wir uns selbst aus dem Sumpf ziehen. Der volle Fokus liegt auf Goberling.“ Wobei ein Auge immer auch nach Stegersbach schielen wird.