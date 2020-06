Nach der vorzeitigen Beendigung der Meisterschaft aufgrund des Coronavirus wurde beim DKV Schlaining nicht mehr gekegelt. „Manche von uns haben kleine Kinder und mussten mit diesen zu Hause lernen, andere begannen, alternativ Sport zu betreiben, um wenigstens fit zu bleiben“, berichtet Mannschaftsführerin Martina Vegerbauer. Da jetzt der Sommer naht und man im Juli sowieso eine Pause einlegen wollte, steigen die Damen erst wieder im August voll ein.

Falusi wechselt nun eine Klasse höher

Dennoch gibt es eine Erfolgsnachricht, denn für die kommende Saison wurde eine neue Spielerin verpflichtet. Die 22-jährige Lilána Falusi kommt aus dem ungarischen Ajka und ist auch aktuelle Teamspielerin. Zuletzt war sie für fünf Jahre beim 1. KSK Wr. Neustadt in der Bundesliga aktiv. „Nun sprach mich der DKV Schlaining an und gab mir die Möglichkeit, hier Superliga zu spielen“, berichtet Falusi gegenüber der BVZ.

BVZ Lilána Falusi

Für sie ist es eine Chance und auch ein Neubeginn. Erste Kontakte mit ihren neuen Teamkolleginnen wurden schon geknüpft: „Die Spielerinnen sind mir sehr sympathisch. Ich möchte hier zur fixen Starterin werden. Mein Ziel ist es, die Mannschaft so gut wie möglich zu unterstützen“, sagt sie.

Die Ziele sind hoch, denn nicht nur eine sehr gute Platzierung strebt das Kegel-Ass an. „Vielleicht können wir uns ja wieder für internationale Bewerbe qualifizieren.“

Zurück zur Superliga: Hier gaben bis auf ein Team alle ihre Nennung ab – auch Schlaining. „Möglich, dass nur neun Vereine die Meisterschaft spielen“, so Vegerbauer, die sich derzeit auf die WM in Polen (3. bis 18. November) vorbereitet. Sie steht in Österreichs Kader und hat gute Einsatzchancen.