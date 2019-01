Mit dem 36-jährigen Michael Horvath kehrt ein ehemaliger Bundesligaspieler (96 Bundesligaspiele) zurück in die 1. Klasse Süd. Während er zu seiner Profi-Zeit unter anderem für die Admira Wacker und den GAK seine Schuhe schnürte, spielte er zuletzt bei seinem Stammverein aus Oberschützen. Gleichzeitig ist Horvath als Co-Trainer bei der Admira tätig. Den Wechsel klargemacht hat Trainer Joachim Adorjan, der ihn noch aus seiner Oberschützen-Zeit kennt, da sie beim UFC auch die Traineraufgaben gemeinsam absolvierten.

Adorjan hat große Erwartungen: „Michi soll die jungen Spieler führen. Sie können von ihm nur lernen und profitieren.“ Angst vor dem fortgeschrittenen Alter seines neuen Spielers hat Adorjan keine: „Er will es noch einmal wissen. Fitnessmäßig passt bei ihm alles und er kennt seinen Körper.“

Wieder vereint. Joachim Adorjan freut das Comeback von Michael Horvath. | Bauer

Ebenfalls zum Verein stoßen könnte Antonio Skorin, der 2018 beim TUS Vorau in der Steiermark aktiv war. Er verletzte sich jedoch am Freitag beim Training und war deshalb beim Test gegen Siget nur Zuschauer. „Falls es nichts Schlimmeres ist, wird er bei uns bleiben“, so der Coach.