Eigenanalyse vor der Jagd

Von etwaiger Hallen-Müdigkeit war zumindest beim SV Oberwart nichts zu spüren. Mit zwei starken Garnituren war die Elf von Patrick Tölly beim „McDonald‘s“-Turnier des SV Neuberg angetreten und auch schon vorab als Favorit gehandelt worden.

Neben der AKA Burgenland U18 war man die heißeste Aktie auf den Gesamtsieg und untermauerte diesen Status dann auch eindrucksvoll. „In der Halle ist aber immer alles möglich – wir haben es konstant gut gespielt“, lobte Coach Tölly seine Truppe, die sich nach dem 3:2-Finalerfolg über die rot-goldene U18-Auswahl auch zurecht feiern ließ.

Die Stimmungslage beim Traditionsverein bleibt sehr gut. „Ein bisschen hatte ich das schon auch im Hinterkopf, dass wir positiv starten und gleich in einen gewissen Rhythmus finden“, so Tölly weiter, der noch am Sonntagvormittag die Gruppen- und Finalspiele analysierte und viele positive Dinge fand.

„Ein 40-Meter-Sprint nach einem Ballverlust nach hinten ist nicht so selbstverständlich“, erklärte er eine dieser Situationen, die zeigten, dass Thomas Herrklotz, Andi Radics & Kollegen heiß auf den Turniersieg waren.

So verdiente man sich auch noch eine volle Woche Pause, ehe am Montag die Jagd auf den Burgenlandliga-Herbstmeister aus Parndorf endgültig eröffnet wird. Eine Hausaufgabe gibt es dabei auch. Tölly: „Wir nahmen alle Spiele der Hinrunde auf und die Burschen sollen eine gewisse Eigenanalyse vornehmen. Jetzt warten nämlich intensive Wochen.“ Quasi unverändert geht es dann in den Liga-Titelkampf, außer es tut sich noch ein Transfer-Türchen auf.