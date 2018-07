Das kommende Wochenende steht beim UFC Markt Allhau ganz im Zeichen großer Feierlichkeiten, denn der Verein begeht sein 70-jähriges Jubiläum. Dabei kickt man am Samstag selbst (ab 16 Uhr) gegen den Nachbarn aus Buchschachen, ehe dann im Anschluss der Bundesliga-Aufsteiger aus Hartberg gegen den ASK Ebreichsdorf probt. „Danach findet ein Ausklang am Sportplatz statt“, berichtete Pressesprecher Ewald Musser, der natürlich auch am Sonntag beim Frühschoppen mit dem Musikverein Markt Allhau und beim anschließenden U13-Turnier mit von der Partie sein wird.

Große Hoffnungen in den Neuzugang

Beim Nachbarschaftstreffen mit dem SCB kann man auch den neuen Kickern des UFC auf die Beine schauen. Michel Kozak aus Klingenbach etwa, oder Michael Kirnbauer, der aus Hartberg zur Elf von Sandor Homonnai stößt. Zu diesen gesellten sich zuletzt auch noch Mittelfeldspieler Daniel Wukits (Rohrbach/Lafnitz), Peter Zsifkovits (Stegersbach) und Ervin Bevab (Kalsdorf).

Vor allem Letzterer bürgt für Qualität, denn der Allrounder, der beim UFC im Zentrum die Fäden ziehen soll, war 2012/13 für ein halbes Jahr mit dem SV Oberwart in der Regionalliga Ost unterwegs, ehe er wieder zurück zu den Sturm Amateuren wechselte und auch zuletzt in Kalsdorf in der Regionalliga Mitte seinen Mann stand. „Wir hoffen, dass er unsere Mannschaft führt und unsere Schaltzentrale im Mittelfeld wird“, sagte der Sportliche Leiter Norbert Krutzler, während Pressesprecher Musser ergänzte: „Man hat schon gesehen, was für große Qualitäten er besitzt.“

Damit sind die Planungen quasi abgeschlossen, wobei Max Radakovics (SPG Edelserpentin), Josef Engelmayer (Oberdorf), Philipp Krutzler (Wiesfleck), Zsombor Bene, Pavel Malcharek, Matyas Kovacs, Andras Nemeth und Djamslie Boshilie Milord (alle unbekannt) den Verein verlassen werden.