Und wieder einmal mittendrin statt nur dabei: Was in früheren Zeiten als Slogan eines deutschen Sportsenders diente, trifft abermals auf den SV Großpetersdorf zu. Das Gefühl ist dabei sicher nicht neu, denn auch in den Vorjahren war man immer mal wieder unten drin und kämpfte um den Klassenerhalt in der 2. Liga Süd. Dabei bewältigte man diesen Spagat immer positiv.

Bis jetzt, denn nach dem 0:2 in Deutsch Kaltenbrunn geht mehr als nur Angst um. So müsste zwar schon sehr vieles negativ verlaufen, um wirklich als Schlusslicht die Hinrunde zu beenden, aber fern jeglicher Realität ist es keineswegs, denn das freitägige Derby gegen Schlaining ist schon das letzte Spiel für den SVG in dieser Hinrunde. „Wir müssen punkten“, so Obmann Harald Schneller, der sich den Auftritt in Kaltenbrunn kaum erklären konnte: „Mir fehlen die Worte. Manche wollten, andere wiederum nicht. Wir müssen das erst in den eigenen Wänden analysieren.“ Das passierte schon in den letzten Tagen, denn die Zeit vor Schlaining drängt. Danach steht sowieso sehr vieles auf dem Prüfstand, denn ein „weiter so“ wird dann zu wenig sein, vor allem wenn man bedenkt, dass die Konkurrenz aus Kaltenbrunn, Heiligenkreuz oder Heiligenbrunn auch einiges versuchen wird, um oben zu bleiben. Einen Appell richtete Schneller noch an die SVG-Fans: „Wir hoffen jetzt auf die Unterstützung unseres Publikums.“