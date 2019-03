Es war ein sportlich katastrophales Wochenende für den SV Großpetersdorf. Die Konkurrenz aus dem unteren Tabellendrittel punktete bis auf den SV Deutsch Kaltenbrunn ausnahmslos und selbst zog man in Heiligenbrunn mit 0:4 den Kürzeren. Neun Zähler beträgt der Rückstand nun schon auf etwa die Heiligenbrunner und auch der Abstand auf Grafenschachen wuchs auf sieben Punkte an.

Das Positive für die Elf rund um Kapitän Michael Wurglits? Noch steht man vor Heiligenkreuz und Deutsch Kaltenbrunn und sollte aus der Regionalliga kein burgenländischer Absteiger kommen, könnte es in der 2. Liga auch bei „nur“ zwei Absteigern bleiben. Darauf wollte man sich eigentlich nicht verlassen, muss es aber wieder einmal.

In Heiligenbrunn brachten katastrophale Eigenfehler die Gäste auf die Verliererstraße. „Das war schon richtig brutal“, sagte Obmann Harald Schneller und schoss nach: „Unser Tormann und unsere Defensive hatten einen sehr schlechten Tag. So musste unser Trainer zur Pause reagieren.“ Danach lief es zwar besser, wobei man auch nichts Zählbares zuwege brachte. Spätestens am Freitagabend gegen Güssing soll es dann so weit sein. Schneller: „Natürlich war die abgelaufene Runde schlecht für uns, aber wir schauen sowieso nicht mehr auf die Anderen. Wir müssen jetzt diesen Wahnsinn aus Heiligenbrunn schnell vergessen machen und uns gut vorbereiten.“ Personell kehrt zumindest Hanno Wagner wieder in den Kader zurück.