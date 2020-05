Die ersten Schritte zu einer Rückkehr in die Fußball-Normalität setzt der SC Pinkafeld. So sehe man sich laut Sportlichem Leiter Alex Diridl derzeit genau an, wie so ein ab 15. Mai erlaubtes „Abstandstraining“ umsetzbar sei. Der Traditionsklub wird starten. Das ist fix. „Wenn es dann der 18. Mai sein sollte, ist es eben so, aber an und für sich werden wir mit dem Training beginnen“, so Diridl weiter.

Und der Verantwortliche hatte gleich noch eine Neuigkeit parat, denn der SCP wird, wann immer es auch losgehen sollte, mit den Nachbarn vom SC Grafenschachen eine Spielgemeinschaft eingehen. „Ganz offiziell ist es zwar noch nicht, aber unsere Spieler wissen schon Bescheid“, meint er und fand Zustimmung bei Grafenschachens Sektionsleiter Gerald Ringhofer: „Die Verträge sind zwar noch nicht unterschrieben, aber es ist sehr, sehr wahrscheinlich.“

Eine Verbundenheit, die sich über die vergangenen Jahre immer mehr festigte. Vor allem seit die Pinkafelder wieder in der Burgenlandliga kicken, trägt das gute Einvernehmen sportlich Früchte. Knapp zehn ehemalige Pinkafelder zählen zum engeren Kampfmannschafts-Kader des 2. Liga-Vereins, während auf Pinkafelder Seite mit Nico Halwachs und Martin Aus Der Schmitten zwei Stammkräfte zu Burgenlandliga-Kickern heranreiften. Vor allem Aus Der Schmitten darf als Paradebeispiel der Nachbarschaftshilfe angesehen werden. Nach der Jugend kam die Pinkafelder Erste noch zu früh. Der SCG lieh sich den schussstarken Mittelfeldspieler aus und dieser wuchs in der 1. Klasse und nach dem Aufstieg in die 2. Liga in die Rolle eines Führungsspielers. Im Sommer folgte nun die Rückkehr zum Stammverein. Dort verlief die Akklimatisation schnell.

Genau um solche Spieler soll es bei der Spielgemeinschaft auch gehen. „Die beiden Kampfmannschaften machen genau so weiter wie bisher. Betreffen soll es eher die Spieler im Alter von 17 bis 20 Jahren“, erklärt Diridl und ergänzt: „Die Idee gab es schon im letzten Jahr, war dann kurzfristig aber nicht umsetzbar. Nun stellten wir es unseren Leuten wieder vor und es wurde positiv aufgenommen. Wir kontaktierten dann Grafenschachen und die sahen es ähnlich.“ Dem pflichtet Ringhofer bei: „Wir wollen die Zusammenarbeit noch intensiver gestalten. Es kann für beide Seiten eine win-win-Situation werden.“