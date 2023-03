Maximilian Koller: „Schade, dass es nicht auch im Einzel klappte“

Werbung

Der 16-jährige Eisschütze aus Kemeten, Maximilian Koller, setzte seine Serie an zuletzt tollen Auftritten auch bei der Jugend-Europameisterschaft im Weitenbewerb in Unterneukirchen in Oberbayern fort.

Mit dem U16-Nationalteam holte er sich vor Deutschland und Slowenien den Europameistertitel, während es mit der U19 Platz zwei zu feiern gab. Im Einzelbewerb schaffte er es bis ins Finale – dort reichte es dann immerhin für den sechsten Platz.

Zufriedenes Resümee

Maximilian Koller zu seinem Abschneiden: „Schade, dass es im Einzelfinale dann nicht ganz nach Wunsch klappte, aber ich habe mich trotzdem über Platz sechs gefreut. Ich werde nun weiter an meiner Konstanz und meiner Leistung arbeiten“, so Koller. Ungemein stolz war er auf seine Leistungen mit der Mannschaft, die ihm Gold und Silber bescherten.

Auch sein Onkel, Präsident des Burgenländischen Landesverbandes für Eis- und Stocksport, Bernd Koller, freute sich über das erfolgreiche Abschneiden seines talentierten Neffen: „Maximilian zeigte mit der Mannschaft eine souveräne Leistung. Schade, dass er sich nicht auch im Einzel mit einer Medaille krönen konnte.“