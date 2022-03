Pinkafelder lieferten eine Talentprobe ab

Das Eishockey-Event am letzten Wochenende wurde von Willibald Rothen, ASVÖ-Eishockey-Landesfachwart, als offenes Turnier für Teams und Vereine aus dem Burgenland ausgeschrieben. Einige Vereine hätten daran teilnehmen sollen; jedoch waren wegen der angespannten Pandemie-Lage mit dem Pinkafelder Eishockeyverein und den Raptors aus Eisenstadt nur zwei burgenländische Klubs dabei.

Wichtigkeit des Events wurde unterstrichen

Und dennoch waren Kids und Jugendliche aus dem gesamten Burgenland vor Ort, die dabei in einer Mixedauswahl antraten. Der Panther Cup wurde in den Klassen U11, U14 und U17 ausgetragen, wobei sich die Pinkafelder in allen drei Kategorien den Sieg sicherten.

Im Zuge der Siegerehrung unterstrich ASVÖ Burgenland-Präsident Robert Zsifkovits die enorme Entwicklung des burgenländischen Eishockeys. Auch der Landesverband hob die Wichtigkeit solcher Turniere hervor. Neben den Pokalen gab es natürlich auch Faschingskrapfen als schönes Zubrot für die teilnehmenden Sportler.

Am Ende folgte dann der große Schulterschluss aller: „Das Turnier soll und muss in der nächsten Saison wiederholt werden.“ Zustimmung dafür.