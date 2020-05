Burgenlands Eisstock-Präsident Peter Salamon übergab zuletzt seine Funktion an Bernd Koller. Der 37-jährige Kemeter erzählt über seine Vorhaben und Ziele sowie die Aufnahme ins Olympia-Programm, die so konkret wie schon lange nicht scheint.

BVZ: Nachdem Peter Salamon an dich herantrat, war sofort klar, dass du das Präsidenten-Amt übernimmst?

Bernd Koller: Sicherlich. Ich bin jetzt 37 Jahre alt und möchte den derzeit souverän eingeschlagenen Weg meines Vorgängers weiterführen und erweitern. In den letzten Jahren wurde gut gearbeitet, jedoch lief vieles nur auf sehr wenige Personen hinaus.

Du willst das Funktionsteam also breiter aufstellen?

Koller: Richtig, in Zukunft soll sich jeder Funktionär hauptsächlich um seinen „Spezialbereich“ kümmern. Auf Landes- und Bundesebene haben alle Verbände die gleichen Probleme: erstens Jugendliche für unseren Sport zu gewinnen und zweitens Personen zu finden, die sich um das Drumherum kümmern.

Das Thema Olympische Spiele schwingt seit Jahren mit. Wie siehst du die Chancen, dass es klappt, dort vertreten zu sein?

Koller Erst aktiver Schütze, jetzt für die Vereine zuständig. Präsident Bernd Koller hat große Zukunftspläne vor Augen.

Koller: Olympia ist der ganz große Traum des Eisstocksports, wir sind dem auch näher als noch vor drei Jahren. Wir wurden zuletzt in das Vor-Olympia-Programm „Olympic Movement“ aufgenommen. So gut wie alle Sportarten in diesem Programm schafften es zu Olympia. Geht es nach dem Wunsch der IFI (Anm.: International Federation Icestocksport), so sind wir 2026 in Italien bei den Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo auf jeden Fall dabei. Es hilft sicher, dass die Spiele in einer Alpenregion stattfinden.

Zurück zur aktuellen Situation: Wie sieht die Lage bezüglich COVID-19 aus? Wann ist eine Meisterschaft möglich?

Koller: Natürlich hatten auch wir im Verband finanzielle Einbußen. Die Sommersaison ist für den Verband immer wieder ein Grundstein, um den Winter und das laufende Jahr mitzufinanzieren. In Summe ist immer ein ausgeglichenes Budget wichtig. Das wird heuer aber schwer möglich werden.

Du rechnest persönlich noch mit Bewerben im Jahr 2020?

Koller: Derzeit peilen wir die Einzelbewerbe (Anm.: Ziel- und Weitenbewerb) im September an. Dazu wird auch der Burgenland-Cup für Mannschaften für den Herbst eingeplant. Der Austausch mit allen anderen neun Landesverbänden und dem BÖE (Anm.: Bund Österreichischer Eis- und Stocksportler) erfolgt regelmäßig in Videokonferenzen, um eine abgestimmte österreichweite Vorgehensweise durchzuführen. Nebenbei gibt es im BÖE nach Rücktritten einige Baustellen, die von den Landesverbänden mit abgearbeitet werden müssen. Das ist derzeit schon herausfordernd.

Deiner Meinung nach sollten dann auch Bundesbewerbe im September möglich sein?

Koller: Richtig. Wir hoffen, dass im September die Österreichischen Meisterschaften im Ziel- und Weitenbewerb gespielt werden können. Unsere Landesmeisterschaften zählen dabei als Qualifikation und finden ungefähr zwei Wochen davor statt. Damit sind die Bewerbe im Sommer abgeschlossen und es folgt darauf ziemlich bald der Winterstart Anfang November.