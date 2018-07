Mit drei Testläufen, wobei beim Blitzturnier in Rudersdorf „nur“ jeweils eine Halbzeit gekickt wurde, ging für den SV Eltendorf in der vergangenen Woche der Alltag wieder los. Dabei waren noch nicht alle Kicker mit an Bord, aber diesen Umstand nimmt man in der Urlaubszeit gerne hin. „Das ist dann einfach so“, sagte der Sportliche Leiter Rainer Pummer, der dem Start ins Jahr 2018/19 aber vieles abgewinnen konnte.

Wie auch Cheftrainer Joachim Poandl, der gegenüber der BVZ erklärte: „Grundsätzlich sind wir mit dem Beginn zufrieden, auch weil wir die Neuen schon versuchten zu integrieren. Vor allem gegen die Sturm Amateure beim 0:1 haben wir uns aber schon gut präsentiert.“ Und das ohne Niko Golenja, der wie Lukas Kantauer noch leicht verletzt fehlte. Diese könnten nun in dieser Woche ihren Einstand ins neue Jahr feiern, während Oli Poandl, Sandro Csencsits, Robin Bleyer und Fabian Huber diesen schon hinter sich haben. „Ich glaube, dass das für den SVE eine sehr, sehr gute Transferperiode war, auch weil wir einen Schnitt machten und die wohl talentiertesten Kicker des Südens für uns gewinnen konnten. Sie sind erfolgshungrig und bringen eine gute Mentalität mit“, so Poandl abschließend.