In den letzten Wochen gab es einige Veränderungen beim Traditionsverein aus dem Bezirk Oberwart. Der 29-jährige NMS-Lehrer Christian Takacs erlitt in der Vorsaison gegen Hannersdorf seinen vierten Kreuzbandriss. Daher beendete der ehemalige Kapitän die aktive Laufbahn. Der Ex-Spieler bleibt dem SC Schachendorf aber als Obmann in einer neuen Rolle erhalten.

Der Stamm besteht aus jungen Einheimischen

„Wir verfügen über eine Top-Sportanlage mit einem Rasenplatz, der herrlich zu bespielen ist. Noch wichtiger aber ist, dass der Stamm der Mannschaft aus einheimischen, jungen Spielern und der Vorstand aus vielen fleißigen Funktionären besteht“, erklärt Takacs seine Beweggründe für die Übernahme der neuen Funktion. Er folgt Vater Stefan Takacs, der seit der Gemeinderatswahl im Oktober 2017 Bürgermeister der Gemeinde ist. Der Verein feiert im nächsten Jahr sein 50-jähriges Bestehen, aktuell wurden zwei neue kroatische Legionäre in die Grenzgemeinde gelotst.

Mit Spielemacher Ivan Parlov (ehemaliger Profi beim SV Mattersburg, zuletzt ASK Goberling) und Ivan Babic (ASK Oberdorf) wurde jede Menge Qualität für die Offensive verpflichtet. Marin Krajina (Neudau) und Antonio Brajkovic (Ziel unbekannt) wurden hingegen abgegeben. Die Neo-Legionäre zeigten im ersten Test gegen die U23 von Burgenlandligist Draßburg ihre Stärke und trugen zum 3:0-Sieg erfolgreich bei. „Sie haben sofort eine Führungsrolle eingenommen und ihre jungen Mitspieler gecoacht. Auch charakterlich haben sie einen starken Eindruck hinterlassen“, war Neo-Obmann Takacs von den kroatischen Neuzugängen begeistert.