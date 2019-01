Wenn am 25. Jänner die achte Auflage der 24-Stunden-Burgenland-Extrem-Tour gestartet wird, werden sich rund um den Neusiedler See so viel Teilnehmer wie noch nie tummeln. 4.500 Menschen — quer durch alle Altersklassen — nehmen in diesem Jahr die Herausforderung an. Und die fordert den Startern auch eine Menge ab. Organisator Michael Oberhauser hat deshalb für die Teilnehmer einige wertvolle Tipps und Infos parat:

Ausrüstung. „Der Grundsatz „so leicht wie möglich“ gilt hier. Ich würde empfehlen, nicht mehr als fünf Kilogramm im Rucksack zu tragen. Das Notwendigste sollte dabei sein. Eine Thermoskanne, Energieriegel, Erste-Hilfe-Set und eine Stirnlampe sind wichtig. Unerlässlich ist ein Personalausweis, weil der ja in Ungarn auch Pflicht ist, und eine Warnweste.“

Kleidung. „Man darf nicht nur die Tagestemperatur ins Auge fassen, sondern muss sich auch für die Nacht vorbereiten. Das wird immer wieder vergessen. Ein zusätzliches, wärmendes Kleidungsstück sollte dabei sein. Weiters ist es gut, wenn man im wasserdichten Outfit die Tour in Angriff nimmt oder zumindest einen Regenschutz dabei hat.“

Strategie. „Es ist immer gut, wenn man sich ein persönliches Ziel setzt. Natürlich hat ein Sportler, der damit sein Geld verdient, eine andere Perspektive als viele andere Teilnehmer. Aber jeder sollte sich bewusst sein, dass irgendwann Fragen auftauchen, warum man sich das Ganze antut. 30 bis 40 Kilometer tragen die Beine jeden, danach wird es eine mentale Geschichte und da muss man für sich Antworten finden.“

Service. „Familie, Freunde und Helfer sollen dabei sein und unterstützen. Das ist erwünscht und auch wichtig. Ein ganz wichtiger Hinweis ist, dass sich die Unterstützer nicht auf dem Fahrradweg befinden sollen. Das wird heuer kontrolliert. Es gibt genügend andere Möglichkeiten, auch bei den Labestationen ist dies durchführbar. Weiters gibt es Servicefahrzeuge und eine Hotline.“

Umweltschutz. „Für uns hat es einen hohen Stellenwert, den ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich zu halten. Deshalb erhält jeder Teilnehmer einen Mehrwegbecher, den man auch benutzen soll. Wir wollen keine Wegwerfbecher. Das Starterpaket beinhaltet auch ein Outdoor-Handtuch, wo wir davon ausgehen, dass jede Menge Papier gespart wird.“

Die Vorbereitungen für das größte Outdoor-Event des Burgenlands gehen jedenfalls in die finale Phase. Knapp eine Woche vor dem Start ist alles auf Schiene, wie Oberhauser berichtet: „Wir sind voll im Plan und freuen uns auf die nächste Auflage. Für uns ist es auch heuer wichtig, dass nicht die Resultate im Vordergrund stehen, sondern das Tun. Wir wollen die Leute dazu bewegen, sich zu bewegen. Das ist schon unser Erfolg.“