7:1: Die Damen wieder in der Erfolgsspur

Altenmarkt - Südburgenland 1:7. Der Torreigen wurde auswärts bereits in der achten Minute eröffnet, Lilla Sipos netzte zur 1:0-Führung ein. „Das schnelle Tor gab uns sofort wieder das nötige Selbstvertrauen“, so Coach Didi Sachs. Danach erarbeiteten sich seine Frauen viele Chancen, es dauerte jedoch bis zur 28. Minute, ehe Julia Meixner zum 2:0 erhöhte. Danach war die Partie gelaufen, bis zur 55. Minute zogen die Südburgenländerinnen mit 5:0 davon – Sipos traf noch zweimal. „Lilla ist sehr wichtig für uns, das haben wir wieder mal gesehen. Wenn sie sich freispielen kann und Tore erzielt, dann passt es. Für mich und meine Mannschaft ein wichtiger Sieg“, so der Coach. Nach dem 0:4 gegen Landhaus in der Vorwoche war die starke Leistung in Altenmarkt wieder ein Schritt in die richtige Richtung.

Vorschau Nun kommt es am kommenden Sonntag, um 14 Uhr, zum Duell mit der Spielgemeinschaft Geretsberg/Bürmoos in Mischendorf. „Sie sind sicher ein anderer Gegner als Altenmarkt und spielen schnell in die Spitze hinein. Ein Match, das uns sicher alles abverlangen wird“, sagte Didi Sachs. Dennoch hofft er, dass seine Spielerinnen ab der ersten Sekunde konzentriert auftreten und ebenso zielstrebig einem Sieg nacheifern.

„Wir wollen auch zu Hause drei Punkte holen, das ist das ganz klare Ziel, um den starken Trend seit Beginn der Meisterschaft fortzusetzen“, weiß der Trainer über die Wichtigkeit der Partie.