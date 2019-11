BUNDESLIGA: FC SÜDBURGENLAND - NEULENGBACH 0:1. Im letzten Spiel der Herbstsaison wollten die Bundesliga-Frauen des FC Südburgenland die vorwöchige Niederlage in Vorarlberg beim FFC Vorderland vergessen machen und mit gutem Gefühl in die anstehende Winterpause gehen. Daraus wurde letztendlich nichts.

Rein ins Spiel, wo Franziska Thurner schon in den Anfangsminuten hellwach war, einen verunglückten Rückpass abfing, dann den Ball aber knapp neben das Tor setzte. Die Gegenseite machte es derweil besser, wobei niemand Geringerer als die Rekordspielerin des österreichischen Nationalteams (und zudem ÖFB-Rekordtorschützin) Nina Burger einen Abpraller zur 1:0-Führung verwertete. Wirklich geschockt waren die Südburgenland-Damen davon nicht, denn die Elf von Rene Mahlknecht blieb aggressiv und nahm die Zweikämpfe an. Das zeigte bei den Gästen Wirkung, die dann aber an diesem Tag das Glück auf ihrer Seite hatten. Kurz vor Pause sprang nämlich ein Kopfball von Emily Planer unglücklich an die Latte, ehe dann in der zweiten Halbzeit die Luft ein wenig raus war. Man espielte gefällig mit, zu Punkten reichte es aber nicht. Trainer Rene Mahlknecht war dennoch zufrieden: „Auch wenn wir verloren haben, war es eine super Werbung für den FC Südburgenland.“