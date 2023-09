Südburgenland – FAC-Landhaus 0:4. Ein Spiel zum Abhaken, das wusste Südburgenlands Coach Didi Sachs wohl schon nach den ersten Minuten. „Wir waren zwar vor der Stärke des Gegners gewarnt, doch meine Mannschaft war in der ersten Viertelstunde am Platz nicht anwesend“, zog Sachs sein bitteres Resümee. Innerhalb von 30 Sekunden sorgten die Frauen aus Landhaus für die 1:0-Führung, danach spielten sie aggressiv und sehr bissig und zogen mit 3:0 davon. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Pause. Obwohl die Offensive stärker wurde und Südburgenlands Frauen einige Chancen vorfanden, gelang kein Treffer mehr und die Gäste gingen mit einem 4:0-Sieg vom Platz. „Es muss nun eine Reaktion auf diese Leistung folgen. Das war ein herber Rückschlag für meine Mädels, vielleicht erfolgte der Dämpfer aber genau zum richtigen Zeitpunkt“, meinte Sachs. Dass Anja Bacher beim Spiel krankheitsbedingt fehlte, kann und darf keine Ausrede sein, die Leistung muss sich schon im nächsten Spiel auswärts bei Altenmarkt ändern.



Vorschau Am Samstag (16 Uhr) trifft das Team auswärts auf Altenmarkt. Zu Redaktionsschluss stand hinter dem Einsatz von Anja Bacher noch immer ein großes Fragezeichen. „Sie hat noch Untersuchungen, es bestand zuerst Verdacht auf Keuchhusten“, so Sachs. Erst nach ihrer Untersuchung am Donnerstag, wird klar sein, ob sie am Samstag spielen kann. Man wolle natürlich nichts riskieren und wird, wenn nötig, abermals bei der Formation ein wenig umbauen.

Denisa Skalova, die aufgrund einer Erkrankung geschwächt am Rasen agierte, sollte am Wochenende wieder zu ihrer Normalform zurückfinden. Wenn das Team an die Leistung der ersten zwei Runden anschließen kann, dann sollte wieder etwas Zählbares drin sein.