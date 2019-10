BUNDESLIGA VORDERLAND - SÜDBURGENLAND 2:1. Nach drei Siegen in Folge waren die Damen des FC Südburgenland mit großer Zuversicht nach Vorarlberg gereist, denn tabellarisch stand man über den Gastgeberinnen und zudem zeigte man sich zuletzt kompakt und siegeshungrig. Ganz anders der Start im Ländle, wo man von Beginn weg Probleme hatte, ins Spiel zu finden.

„Wir nahmen es wohl zu locker, waren insgesamt zu harmlos und auch zu langsam in unseren Aktionen“, resümierte Cheftrainer Rene Mahlknecht. Das rächte sich schnell, denn nach einem Freistoß markierte Anna Bereuter die Führung für die Vorarlbergerinnen. In weiterer Folge erfingen sich die Frauen rund um Susanna Koch-Lefreve, man scheiterte aber bei zwei aussichtsreichen Chancen. So dauerte es bis zur 57. Minute, ehe erstmals Jubel auf der Gäste-Ersatzbank aufbrandete, denn Stefanie Koch-Lefreve war nach einer wunderschönen Aktion über drei Stationen zur Stelle und markierte den Ausgleich. Die Kritik von Coach Mahlknecht folgte aber prompt: „Wir setzten dann wieder nicht richtig nach und es kam, wie es kommen musste.“ Vorderland nahm das Heft wieder in die Hand, hatte beim späteren Siegtreffer durch Claudia Schedler aber Glück, denn eine abgerissene Flanke landete zum 1:2 aus südburgenländischer Sicht im Tor von Magdalena Eberhardt. Zwingendes passierte dann nicht, wobei Natalia Miniarikova noch an der Stange scheiterte. „Es wäre mehr drinnen gewesen. Leider verabsäumten wir es, uns komplett vom Abstiegskampf zu verabschieden“, haderte Coach Rene Mahlknecht.

VORSCHAU SÜDBURGENLAND - NEULENGBACH; SAMSTAG, 12 UHR: Im letzten Spiel der Herbstsaison geht es mit den Neulengbacherinnen gegen ein Top-Team der Liga. Man wird sich steigern müssen. „Jedes Spiel beginnt aber mit 0:0“, so Trainer Rene Mahlknecht, der ergänzte: „Es wäre ein großer Erfolg, wenn wir punkten könnten.“ Den ganz großen Druck hat man angesichts der Tabellenkonstellation nicht und so hofft man auf die Unterstützung der Fans. Nadine Dotter fehlt beim Heimspiel, denn sie zog sich einen Bänderriss im Knöchel zu und muss zusehen.