BUNDESLIGA SÜDBURGENLAND - HORN 3:1. Vor Beginn der Meisterschaft hatte Trainer Rene Mahlknecht als Traumziel den fünften Platz ausgegeben. Nach verkorkster letzter Saison – die Mannschaft fixierte erst im letzten Spiel den Klassenerhalt – läuft dieser Tage alles fast schon wie am Schnürchen. „Unser großer Traum, unter den ersten Fünf zu landen, könnte in Erfüllung gehen“, stellte Coach Mahlknecht am Montag klar.

Zurück zum Spiel am Sonntagnachmittag: Seine Truppe benötigte längere Zeit, um in die Begegnung zu finden, vor der Pause bewegte man sich auf Augenhöhe. Ein paar Chancen gab es da und dort, ehe schließlich in Minute 41 erstmals Jubel auf der ehrwürdigen Mischendorfer Wiese aufbrandete, als Franziska Thurner das erlösende 1:0 erzielte. In weiterer Folge drückten die Niederösterreicherinnen auf den Ausgleich, aber die Defensive der Mahlknecht-Elf machte die Räume sehr eng und ließ wenig zu. Ähnliches passierte dann auch in den zweiten 45 Minuten, in denen die Südburgenländerinnen erneut defensiv ihre Arbeit konsequent erledigten und durch Susanne Koch-Lefevre die Hornerinnen mit dem 2:0 schockten. Spätestens mit dem 3:0 durch Natalia Miniarikova war die Sache durch. Spät kassierte man dann noch den Anschlusstreffer – es war aber nur ein kleiner Makel hinter einer starken Vorstellung.

Mahlknecht: „Wir hatten noch etliche Chancen es höher zu gestalten, aber in Summe geht der Sieg aufgrund der spielerischen und taktischen Leistung sicher in Ordnung.“

VORSCHAU VORDERLAND - SÜDBURGENLAND; SONNTAG, 10 UHR: Eine weite Reise steht am Wochenende an, denn es geht nach Vorarlberg. „Dort fahren wir nicht hin, um ohne Punkte heimzukehren“, schmunzelte der Coach und ergänzte: „Platz fünf abzusichern wäre eine Sensation.“