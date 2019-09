SÜDBURGENLAND - BERGHEIM 2:1. Der letzte Sieg gelang den Frauen des FC Südburgenland am 1. Juni gegen Union Kleinmünchen (2:0). Mit diesem Erfolg schaffte man spät den Klassenerhalt und blieb der Bundesliga erhalten. Der Start in die neue Spielzeit verlief bis dato holprig, denn nach vier Partien stand noch immer kein Sieg auf der Habenseite, was sich am Sonntag ändern sollte. „Vielleicht hat uns unser neuer Hauptsponsor (Anm.: FarbenPartner), der am Wochenende vorgestellt wurde, beflügelt“, scherzte Trainer Rene Mahlknecht.

Zurück zum Spiel: Den Auftakt machten die Gäste aus Bergheim mit ihrem Führungstreffer durch Anne-Christin Goßner in Minute acht. Die Südburgenland-Damen waren davon aber keineswegs geschockt, mehr und mehr übernahmen sie die Kontrolle. Nach herrlichem Zuspiel von Annalena Sauhammel gelang Franziska Thurner nach 20 Minuten der Ausgleich. Dabei ließ sie zwei Gäste-Verteidigerinnen alt aussehen und schoss trocken ein. Der Jubel war noch kaum abgekühlt, als Katja Graf nach Zuspiel von Susanna Koch-Lefevre schon den späteren Endstand herstellen sollte.

„Meine Spielerinnen ließen danach nur mehr wenig zu, unser Vorhaben, endlich wieder voll zu punkten, ging auf“, freute sich Mahlknecht. Er meinte weiters: „Man sieht, was mit Einsatz und Willen bewerkstelligt werden kann. Der Sieg war wichtig und kam zur richtigen Zeit.“ Nun folgt in der Bundesliga eine zweiwöchige Pause, das nächste Spiel findet für den FC Südburgenland am 12. Oktober in Altenmarkt statt. „Natürlich wäre es schön gewesen, an diesen Sieg gleich anschließen zu können. Vielleicht tut die Pause aber auch gut. Wir werden die Zeit gut nutzen.“