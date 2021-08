FRAUENFUSSBALL Die neue Saison in der Planet Pure Frauen Bundesliga geht am 28. August wieder los. Die Frauen des FC Südburgenland müssen in der ersten Runde gleich zum Serienmeister aus Neulengbach. Mit Sicherheit fährt man dort als Außenseiter hin, wobei die Liga nun gewarnt sein sollte. Am Trainersektor schaffte man nämlich einen Coup: Maximilian Senft und Benjamin Posch, beide beim SC Pinkafeld tätig, werden das neue Bundesliga-Trainerduo.

„Landeten mit ihnen absoluten Glücksgriff“

Nachdem sich Obfrau Christine Koch und ihr Funktionärsteam nach nur kurzer Zeit von Trainer Milivoj Vujanovic trennten, wurde ein engagiertes und couragiertes Tandem verpflichtet. Die beiden 31-jährigen Senft und Posch übernehmen die Leitung, wobei sie auch in der Burgenlandliga (siehe auch Seite 72) weiter ihre gewohnte Rolle einnehmen werden.

Obfrau Christine Koch und ihrem Funktionärsteam kommt dabei zugute, dass Senft die A-Lizenz besitzt, und schon als Co-Trainer bei namhaften Profi-Profiklubs, wie dem FC Barnsley in England, oder bei den österreichischen Bundesligisten Austria Wien und WAC im jeweiligen Trainerteam tätig war.

Sein Assistent Benjamin Posch besitzt ebenfalls die A-Lizenz. Er sammelte erste Trainererfahrungen in Pinkafeld und war auch Chefcoach in Rotenturm, ehe er drei Jahre als Lehrer an einer deutschen Privatschule in China unterrichtete. Nun ist er zurück in der Heimat und geht mit Freund Senft nun gleich ein doppeltes Unterfangen an.

„Wir landeten mit ihnen einen absoluten Glücksgriff. Herzlichen Dank an die Verantwortlichen des SC Pinkafeld, der Burgenlandligaverein hat uns hier maßgeblich unterstützt“, erklärte Stephanie Jandl, Obfrau-Stellvertreterin des FC Südburgenland.

Sie meinte weiters: „Wir freuen uns schon auf die Zusammenarbeit mit diesem dynamischen und professionellen Duo.“ Ihre Tätigkeit bei den Frauen nehmen Maximilian Senft und Benjamin Posch in dieser Woche auf.