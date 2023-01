Spagat: Mit der Pflicht im Blick

Werbung

Der Herbst des FC Südburgenland kann getrost als schwierig eingeordnet werden. Nach dem Bundesliga-Abstieg ging es um eine Konsolidierung, die schleppend verlief. So beendete man die Hinrunde „nur“ auf Rang neun – punktgleich mit dem ersten Absteiger.

Obmann Christian Marth zeigte sich mit den Zugängen zufrieden. Foto: BVZ

Für das Frühjahr nahm sich die Truppe rund um Obmann Christian Marth einiges vor. Und holte sich dafür auch zweifache Verstärkung ins FC Süd-Boot: Lilla Sipos und Denisa Skalova. Beide kickten schon einmal im Südburgenland und feiern nun ihr Comeback.

„Lilla wollten wir schon früher zurückholen, sie verletzte sich jedoch schwer am Kreuzband“, erzählte Marth, um anzufügen: „Sie kontaktierte uns dann und gab uns den Vorzug gegenüber zwei österreichischen Bundesligisten.“ Während Sipos auf der Außenbahn spielt, kann Neuzugang Skalova auf nahezu jeder Position eingesetzt werden. „Sie kann im Mittelfeld, aber auch in der Verteidigung auflaufen“, so Marth.

Tagesgeschäft hier, Planungen dort. Die Ziele beim Dauer-Bundesligisten – 20 Jahre lang spielte man in der höchsten Spielklasse – sind hoch. Kein einfacher Spagat, aber, so Marth: „Es beginnt die Vorarbeit für die Saison 2023/24, dort wollen wir den Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga schaffen.“ Die BVZ fragte zudem bei den beiden Neuzugängen nach:

Warum habt ihr euch für den FC Südburgenland entschieden?

Lilla Sipos: Ich war bei meinem letzten Engagement 2013 quasi noch ein Kind. Ich wollte dann Erfahrungen sammeln, spielte für Verona oder St. Pölten. Zuletzt war ich bei MTK Budapest. Für mich war aber klar, dass ich irgendwann zurückkehre.

Denisa Skalova: Das Team wollte mich schon im Herbst, allerdings musste ich wegen meines Studiums in Tschechien bleiben. Bis Anfang Februar bin ich nun dort, ehe ich dann endgültig zum Team stoße. Dass es mit dem Studium nun einfacher wird, war auch einer der Hauptgründe für die Rückkehr. Unser Ziel ist es, mehr Spiele als im Herbst zu gewinnen.

Gab es irgendwelche Zweifel im Vorfeld?

Sipos: Nein, ich bin mit meiner Lebensgefährtin und meinem Sohn nach Oberwart gezogen. Der Verein hat uns auch bezüglich eines passenden Kindergartens sehr geholfen. Die Menschen hier sind sehr nett, ich kann mich an dieser Stelle nur bei allen Verantwortlichen bedanken.

Skalova: Ich bin sehr gerne wieder hier im Südburgenland.

Welche sportlichen Ziele verfolgt ihr mit dem Team?

Sipos: Ich hoffe, dass ich vor allem meine Erfahrung einbringen und den jungen Spielerinnen so auch helfen kann. Natürlich braucht das Zeit. Ich freue mich aber vor allem sehr auf meine Kolleginnen.

Skalova: Wir wollen auf jeden Fall so schnell wie möglich von den hinteren Tabellenplätzen weg. Ich habe bis Sommer Vertrag, dann sehen wir weiter.

Auf welcher Position seht ihr euch am stärksten?

Sipos: Auf der linken Seite, aber ich kann auch als Stürmerin eingesetzt werden. Im Endeffekt entscheidet der Trainer.

Skalova: Völlig egal, ich kann auf fast jeder Position einlaufen. Am besten dort, wo mich die Mannschaft benötigt.

1(1)Lustenau/Dornbirn(11)101048:1031

2 (2) FAC/Landhaus (11) 8 0 3 31:21 24

3 (3) Wildcats Krottendorf (11) 6 2 3 35:17 20

4 (4) Geretsberg/Bürmoos (11) 6 0 5 24:15 18

5 (5) Horn (11) 5 3 3 21:16 18

6 (6) Union LUV Graz (11) 5 2 4 17:15 17

7 (7) Wiener Sport-Club (11) 5 1 5 19:19 16

8 (10) Carinthian Hornets (11) 3 4 4 22:17 13

9 (8) FC Südburgenland (11) 3 3 5 17:26 12

10(9)Preding(11)40711:2612

11 (11) Weikersdorf (11) 2 0 9 8:36 6

12 (12) Rankweil (11) 0 2 9 4:39 2

*) Aufsteiger in die Planet Pure Frauen Bundesliga

*) Absteiger in die Landesligen